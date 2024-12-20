Врач Нелюбина: детей раннего возраста особенно важно лечить в стационаре

Некоторые заболевания у детей нельзя лечить дома, и чтобы избежать осложнений, может потребоваться госпитализация в стационар. Особенно это касается детей раннего возраста, чей организм еще недостаточно крепок. О том, как понять, что ребенку требуется госпитализация, рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина.Она отметила, что впервые вопрос о необходимости госпитализации может возникнуть уже в периоде новорожденности, когда после выписки из родильного дома на 2-3 день ребенок пожелтел.«"Желтуха новорожденных" довольно распространена в педиатрической практике. Она бывает как физиологическая, так и патологическая. Обусловлена высоким уровнем в крови ребенка билирубина, который образуется после распада материнского гемоглобина. И тут, если у ребенка, пройдя пиковую концентрацию, на 4-5 день нет тенденции к снижению желтушности кожных покровов, она распространяется ниже пупочной линии, изменен стул или моча, ребенок вял, сонлив — это повод обратиться к врачу и, возможно, потребуется госпитализация в стационар», — рассказала Нелюбина.Также педиатр обратила внимание, что лечение в стационаре могут потребовать и некоторые заболевания в связи с особенностями строения дыхательных путей детей раннего возраста. В частности, это острый бронхиолит — воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся обструкцией бронхов малого диаметра и бронхиол у детей до 2 лет. Проявляется кашлем, шумным дыханием, слышимыми на расстоянии хрипами.Сюда же относится и острый стенозирующий ларинготрахеит или круп — воспалительное заболевание гортани и трахеи. Проявляется нарушением голосовой функции, «лающим» кашлем.Обструктивный бронхит — воспалительное заболевание бронхов крупного и среднего калибра. Проявляется сухим или влажным навязчивым кашлем, не приносящим облегчения, раздуванием крыльев носа на вдохе, участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц шеи, плечевого пояса, брюшного пресса).«Первые общие симптомы — частый кашель, быстро прогрессирующий в обструкцию, развитие дыхательной недостаточности, резкое ухудшение состояния ребенка за счет накопления в крови углекислого газа. Все эти состояния требуют не только оказания неотложной помощи, но и наблюдения в условиях круглосуточного стационара», — предупредила врач.Кроме того, по ее словам, подлежит стационарному лечению у детей и пневмония со средне-тяжелым и тяжелым течением, с признаками осложнений и после неэффективной стартовой антибактериальной терапии. Так как в данных случаях высока вероятность развития интоксикации и дыхательной недостаточности.Следующие — это группа заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как рассказала специалист, большинство острых заболеваний протекает по типу гастроэнтероколита — это совокупность воспаления слизистой желудка, тонкого и толстого кишечника. Признаки заболевания включают боли и рези в верхней зоне живота, тошноту, многократную рвоту, слабость и отказ от приема пищи.Для энтерита (верхние отделы кишечника) специфична болезненность по всем отделам живота, урчание в кишечнике, частый жидкий стул. Колит (нижние отделы кишечника) проявляется спастическими болями в левых нижних отделах живота, примесями в каловых массах, мучительными позывами на дефекацию.«И тут возникают два потенциально опасных состояния, требующих лечения в стационаре. Первое — это подозрение на "острый живот", который требует обязательного осмотра и наблюдения детского хирурга в условиях хирургического стационара. Второе — это обезвоживание, развивающееся из-за повышенного выведения жидкости из организма (рвота, диарея, повышенное мочевыделение, потливость)», — предупредила педиатр.Таким образом, существуют абсолютные показания для госпитализации детей, которые регулируются клиническими рекомендациями.«И, заметив у ребенка указанные симптомы, необходимо вовремя обратиться за помощью в педиатрическую службу, чтобы драгоценное время не было упущено. Несомненное преимущество наблюдения и лечения в условиях круглосуточного стационара — это предупреждение осложнений, а также сокращение длительности лечения, которые напрямую зависят от своевременности обращения пациентов в лечебное учреждение», — резюмировала Нелюбина.

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