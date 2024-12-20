Распространенное кожное заболевание связано с повышенным риском болезней сердца

Недавнее исследование, проведенное учеными из Второй аффилированной больницы Чжэцзянского университета, выявило возможную связь между псориазом, распространенным заболеванием кожи, и различными формами заболеваний сердца.Результаты исследования, проведенного под руководством Нин Гао и опубликованного в журнале Frontiers in Immunology, дают новое представление о более широких рисках для здоровья, с которыми сталкиваются люди, страдающие псориазом.Псориаз — хроническое заболевание, вызывающее появление пятен зудящей, шелушащейся кожи. Эти пятна часто появляются на коленях, локтях и коже головы, но могут возникнуть в любом месте тела. Это расстройство иммунной системы, на которое влияют такие факторы, как инфекции, стресс и холодная погода.Хотя лекарства от этого заболевания не существует, такие методы лечения, как мази, светотерапия и лекарства, могут помочь справиться с симптомами и замедлить быстрый рост клеток кожи.Исследование использовало генетические данные лиц европейского происхождения, чтобы изучить, существует ли причинно-следственная связь между псориазом и болезнями сердца. Исследователи использовали генетические инструменты из большого исследования ассоциаций по всему геному, чтобы изучить эту связь.Результаты показали, что генетическая предрасположенность к псориазу связана с повышенным риском развития ряда заболеваний сердца, включая:Сердечная недостаточностьМерцательная аритмия (нерегулярный сердечный ритм)Острое сердечно-сосудистое заболеваниеКлапанные пороки сердца (проблемы с клапанами сердца)Инсульт крупной артерииОднако исследование не выявило значимой связи между псориазом и двумя другими подтипами ишемического инсульта: кардиоэмболическим инсультом (вызванным тромбом из сердца) и инсультом мелких сосудов (поражающим мелкие кровеносные сосуды в головном мозге).Исследователи провели дополнительные анализы, чтобы убедиться в надежности своих результатов. Они не нашли никаких доказательств того, что другие факторы повлияли на их выводы, что усилило аргументы в пользу прямой связи между псориазом и определенными типами заболеваний сердца.Сердечные заболевания являются одной из основных причин смерти во всем мире, что делает эти результаты особенно важными. Исследование подчеркивает необходимость раннего скрининга и профилактических мер для сердечных заболеваний у пациентов с псориазом.Это согласуется с результатами более ранних исследований, которые также указывают на более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с этим заболеванием кожи.Эти результаты подчеркивают важность комплексного подхода к здравоохранению для людей с псориазом. Помимо контроля кожных симптомов, пациентам может быть полезен регулярный мониторинг сердечно-сосудистой системы для раннего выявления и устранения потенциальных проблем с сердцем.Это исследование расширяет наше понимание того, как псориаз, часто считающийся просто заболеванием кожи, может иметь далеко идущие последствия для общего состояния здоровья.Осознавая связь между псориазом и заболеваниями сердца, поставщики медицинских услуг могут предпринять шаги для улучшения долгосрочного здоровья и благополучия пациентов с этим хроническим заболеванием.

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