Врач Костюченко: нельзя растирать и греть в теплой воде обмороженные части тела

Согласно современным исследованиям, не рекомендуется отогревать отмороженные участки тела в теплой воде для предотвращения нарушения кровообращения в кожных покровах. Растирать их нельзя по той же причине, рассказала доцент, профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского Университета Марина Костюченко.«Отмороженная часть становится бледной, холодной, движения нарушены или отсутствуют. Пострадавший при переохлаждении начинает дрожать, ощущая холод, а по мере усугубления ситуации может быть малоподвижным и заторможенным. При выявлении таких признаков необходимо как можно скорее зайти в теплое помещение и оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь. Отогревание пострадавшего имеет особенности: снять промерзшую одежду, напоить теплым, но не горячим питьем», – объяснила Костюченко.По ее словам, оптимальным способом отогревания является сухая свободно наложенная термоизолирующая повязка, состоящая из большого числа слоев бинта и ваты, в качестве импровизированных средств можно укутать поврежденную часть в теплый шарф или свитер.«Для исключения подобных неприятностей требуется специальным образом подобранная одежда – многослойная, свободная, обязательно наличие двух пар варежек или комплект из перчаток и варежек на случай промокания или резкого похолодания в вечерний и ночной период суток. Обувь также должна быть по сезону, сухая, и не тесная. Желательно взять с собой на прогулку термос с теплым чаем. Важно контролировать свое состояние и состояние своих спутников, ведь отморожения начинаются незаметно, с легкого онемения пальцев, кончика носа, а далее чувствительность может и вовсе пропасть», – заключила доктор.Праздники считаются самым травмоопасным периодом. Массовые гуляния в новогоднюю ночь часто сопровождаются травмами от использования пиротехники, переломами и обморожениями.Для быстрого оказания первой помощи и спасения жизни пострадавшему необходимы периодические тренировки под руководством инструкторов и преподавателей на специальных курсах. Например, в Пироговском Университете для разных групп граждан, для школьников и взрослых, на бюджетной и платной основе, такие курсы проводятся в центре обучения первой помощи на базе кафедры медицины катастроф. Для поддержания практических навыков оказания первой помощи российскими и международными профильными сообществами рекомендуется повторять обучение не реже раза в год.

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