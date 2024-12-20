Врач Костюченко: нельзя растирать и греть в теплой воде обмороженные части тела
«Отмороженная часть становится бледной, холодной, движения нарушены или отсутствуют. Пострадавший при переохлаждении начинает дрожать, ощущая холод, а по мере усугубления ситуации может быть малоподвижным и заторможенным. При выявлении таких признаков необходимо как можно скорее зайти в теплое помещение и оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь. Отогревание пострадавшего имеет особенности: снять промерзшую одежду, напоить теплым, но не горячим питьем», – объяснила Костюченко.
По ее словам, оптимальным способом отогревания является сухая свободно наложенная термоизолирующая повязка, состоящая из большого числа слоев бинта и ваты, в качестве импровизированных средств можно укутать поврежденную часть в теплый шарф или свитер.
«Для исключения подобных неприятностей требуется специальным образом подобранная одежда – многослойная, свободная, обязательно наличие двух пар варежек или комплект из перчаток и варежек на случай промокания или резкого похолодания в вечерний и ночной период суток. Обувь также должна быть по сезону, сухая, и не тесная. Желательно взять с собой на прогулку термос с теплым чаем. Важно контролировать свое состояние и состояние своих спутников, ведь отморожения начинаются незаметно, с легкого онемения пальцев, кончика носа, а далее чувствительность может и вовсе пропасть», – заключила доктор.
Праздники считаются самым травмоопасным периодом. Массовые гуляния в новогоднюю ночь часто сопровождаются травмами от использования пиротехники, переломами и обморожениями.
Для быстрого оказания первой помощи и спасения жизни пострадавшему необходимы периодические тренировки под руководством инструкторов и преподавателей на специальных курсах. Например, в Пироговском Университете для разных групп граждан, для школьников и взрослых, на бюджетной и платной основе, такие курсы проводятся в центре обучения первой помощи на базе кафедры медицины катастроф. Для поддержания практических навыков оказания первой помощи российскими и международными профильными сообществами рекомендуется повторять обучение не реже раза в год.
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