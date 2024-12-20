Врач рассказала, что такое немой инфаркт мозга и кому он грозит

Немой инфаркт может спровоцировать развитие деменции, инсульта и других неврологических нарушений, предупредила заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН, профессор Маринэ Танашян.Эксперт объясняет, что немой инфаркт мозга - это нарушение мозгового кровообращения, которое возникает вследствие патологии мелких внутримозговых сосудов. Немой инфаркт не проявляется клинически, его можно выявить только с помощью КТ или МРТ головного мозга. Однако спустя время он дает о себе знать: приводит к неврологическому дефициту (проблемы с координацией, нарушения чувствительности), когнитивным расстройствам (снижение внимания, речевой активности и т.д.), а также повышает риск клинического инсульта в 2-4 раза.В зоне риска находятся люди с метаболическими расстройствами, такими как артериальная гипертония, дислипидемия, сахарный диабет и ожирение. Исследования Научного центра неврологии доказали, что эти состояния ухудшают кровоснабжение мозга, тем самым негативно сказываются на нервных клетках и способствуют возникновению острых сосудистых патологий (инсульта), заболеваний периферической нервной системы и нейродегенеративных недугов (болезни Альцгеймера, Паркинсона и т.д.).В случае, если исследование показывает пациенту, что он перенес немой инфаркт мозга, человеку необходимо сразу задуматься о своем здоровье, образе жизни и начать регулярно посещать врачей, отметила профессор.

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