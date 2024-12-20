Проверьте печень: экспресс-тест на обнаружение проблем

Печень является одним из наиболее важных органов в человеческом организме, поскольку является своеобразным фильтром, очищающим организм от токсинов. К сожалению, многие люди слишком поздно узнают о заболеваниях печени. Чтобы предотвратить серьезные последствия для здоровья, рекомендуем ознакомиться с основными сигналами, свидетельствующими о нарушениях в работе печени.Если вы подозреваете, что печень работает не должным образом, обязательно обратитесь к специалисту. Определить состояние печени позволяет простой тест, но с помощью него нельзя поставить достоверный диагноз. Тест включает 9 вопросов, за ответы на которые вы получаете определенное количество баллов и затем смотрите на результат.Тест на здоровье печени1. Вы часто ощущаете тяжесть в правом подреберье?никогда;иногда;да.2. Часто ли у вас случаются расстройства ЖКТ?нет;не обращал внимания;часто.3. У вас бывает тошнота без явной причины?нет;да не думаю, что дело в печени;часто.4. Вы злоупотребляйте алкоголем?нет;пью редко;выпиваю часто.5. Вы часто ощущаете привкус горечи?нет;только когда ем горькие продукты;часто.6. У вас слабый иммунитет?почти никогда не болею;иногда болею;болею часто.7. Вы правильно питаетесь?ем только полезные продукты;иногда ем полезную пищу;не задумываюсь о рационе.8. Вы принимаете гепатопротекторы?да;зачем это нужно?нет.9. Давно вы обследовали печень и органы пищеварительной системы?как всегда раз в год в целях профилактики;больше года назад;никогда.Первые ответы равны одному баллу, вторые двум и третьи соответственно трем. Посчитайте количество баллов и знакомьтесь с результатами.Результаты тестированияОт 9 до 15 баллов – у вас нет причин беспокоиться, ваша печень в полном порядке.От 16 до 23 баллов – возможно, вам вскоре потребуется помощь специалиста, рекомендуем пересмотреть питание и больше заниматься спортом.От 24 до 27 баллов – меняйте образ жизни, пока ваша печень окончательно не пострадала. Обратитесь к специалисту как можно скорее.Как поддержать печеньБолезнь всегда легче предотвратить, чем вылечить. Ели состояние вашей печени не самое лучше, но еще не крайне плачевное, попробуйте улучшить его собственными силами с помощью таких рекомендаций:1. Снизьте количество употребляемого алкоголя. Когда алкоголь попадает в организм, он производит токсичный фермент ацетальдегид, который может повредить клетки печени и вызвать постоянное рубцевание. Ваша печень справляется с небольшим количеством алкоголя, но чем оно больше, тем выше риск для вашего здоровья. Если вы все же решили выпить, пейте умеренно и медленно. Растягивая употребление алкоголя, мы помогаем печени справиться с токсинами. И помните, важен не тип алкоголя, а его количество. Лучше выпить немного крепкого напитка, чем бутылку вина за вечер.2. Поддерживайте здоровый вес. Исследования показывают, что порядка 30% тучных людей имеют проблемы с печенью. Лишний вес может спровоцировать инсулинорезистентность, ожирение печени и другие заболевания. Чтобы печень была здоровой, нужно правильно питаться и быть активным.3. Не сидите на диетах! Стремительное похудение, равно как и эффект йо-йо, когда вы быстро худеете и потом снова набираете вес, может вызвать чрезмерную нагрузку на вашу печень. Оптимальная скорость похудения — 0,5-1 кг в неделю. Во время похудения не забывайте пить не меньше 1,5 литров воды.4. Регулярно проходите мед.обследование. Чтобы обнаружить проблемы с печенью, достаточно сдать анализ крови на холестерин и глюкозу. Если жалуетесь на хроническую усталость, проверьте уровень железа — сывороточный ферритин.5. Следите за личной гигиеной. Небезопасный секс, использование чужой бритвы, зубной щетки и других средств гигиены могут привести к заражению гепатитом. Также следует быть осторожным любителям пирсинга и татуировок. Прежде чем приступить к такой процедуре, убедитесь, что инструментом никто не пользовался.6. Не увлекайтесь самолечением. Помните, некоторые лекарства или сочетания лекарств могут давать серьезные последствия на печень. Кстати, это касается и трав. Поэтому любое лечение обсуждайте с врачом — если ваша печень будет подвергаться риску, специалист назначит поддерживающую терапию

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