Чудо-похудение для ленивых: имбирная смесь

Смесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеванийСмесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеваний. Давайте попробуем!Ингредиенты :300-350 гр. имбиряодин лимон около 150 гр.150-200 гр. мёдаПриготовление :Корень имбиря чистим и нарезаем на небольшие кусочки.Лимон чистим и удаляем из него косточки.Пропускаем имбирь и лимон через мясорубку. Либо их можно измельчить блендером.Добавляем мёд, хорошо перемешиваем.Принимать одну чайную ложку смеси в день.Штука очень жгучая на вкус. Для начала можно ее просто добавлять в утренний стакан чая.Имбирь, как и любое лекарство нужно принимать с осторожностью. При любых острых проявлениях заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит воздержаться от его употребления.Корень имбиря чистит организм от холестерина, бляшек, выводит токсины, паразитов, а также обладает омолаживающим действием.

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