Врачи назвали продукты, которые обязательно должны быть в рационе

Эксперты медицинской отрасли Хакасии напоминают о ключевой роли здорового питания для поддержания жизнедеятельности и профилактики заболеваний. Основным принципом сбалансированного рациона является включение в ежедневное меню разнообразных продуктов, содержащих белки, жиры, углеводы и достаточное количество воды.Белковые источники включают мясо, рыбу, молочные продукты, бобовые и орехи. Полезные жиры можно получить из растительных масел и продуктов животного происхождения. Углеводы обеспечивают организм энергией, их можно найти в злаках, овощах, фруктах, ягодах и мёде.Специалисты подчеркивают важность избегания вредных продуктов, таких как сладкие газированные напитки, энергетики, алкоголь, фастфуд, кондитерские изделия, копчёности и продукты с консервантами. Употребление таких продуктов приводит к нарушению энергетического баланса: калорий поступает больше, чем человек расходует, что вызывает накопление жировой ткани и может спровоцировать развитие различных заболеваний.Терапевт Лилия Радыгина из Центра здоровья в Абакане отмечает, что переход на правильное питание способствует снижению воспалительных процессов, замедлению атеросклероза и улучшению прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях. В центре специалисты предлагают индивидуальные рекомендации для пациентов с учётом выявленных факторов риска. Среди пациентов часто встречаются люди, страдающие ожирением, сахарным диабетом, гиперхолестеринемией и подагрой.Диетология уделяет большое внимание обогащению рациона веществами, которые не всегда поступают в достаточном количестве. Среди них Омега-3, витамины, минералы, фосфолипиды и клетчатка.Соблюдение принципов сбалансированного питания вкупе с физической активностью помогает не только укрепить иммунитет, но и обеспечить достойное качество жизни, предупредить хронические неинфекционные заболевания.

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