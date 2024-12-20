Употребление десертов оказалось полезнее для сердца, чем полный отказ от сахара

Ученые из Лундского университета в Швеции установили, что потребление сахара может быть связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний.Как выяснили исследователи, регулярное употребление сладостей, таких как пирожные и шоколад, способно снизить вероятность проблем с сердцем по сравнению с полным отказом от сахара, тогда как чрезмерное потребление сладких напитков, напротив, повышает риск.В рамках исследования специалисты проанализировали медицинские данные и образ жизни 69 705 человек в возрасте от 45 до 83 лет за период с 1997 по 2019 год. Основной задачей было изучить связь между количеством добавленного сахара в рационе и состоянием сердечно-сосудистой системы участников. Для этого сахар разделили на три основные категории: сладкие топпинги (например, мед), обычные сладости и напитки с высоким содержанием сахара.Сопоставление информации об употреблении этих продуктов с семью различными типами сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, показало: наибольшую угрозу для здоровья представляют сладкие напитки. В то же время умеренное и редкое употребление десертов оказалось связано с более низким риском сердечных недугов.Как отмечает руководитель исследования, эпидемиолог Сюзанна Янзи, причина этого может быть связана с различиями в насыщении от разных видов сахара. Например, газированные напитки плохо утоляют голод, что увеличивает риск переедания. Десерты, напротив, часто сопровождают социальные мероприятия или паузы для отдыха, что способствует расслаблению и улучшению общего самочувствия.Исследование носит наблюдательный характер, поэтому прямую причинно-следственную связь установить не удалось. Также оно не охватывает такие аспекты, как влияние сахара на зубы или его роль в развитии ожирения.

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