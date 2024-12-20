Россиянам дали советы по снижению нагрузки на сердце зимой

Холодная погода может быть опасна для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца. О том, как снизить нагрузку на главный человеческий орган, сообщила заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России Нана Погосова.По ее словам, зимние морозы способствуют сужению сосудов, позволяя организму дольше сохранять тепло, однако это также создает большую нагрузку на сердце, что особенно опасно для пациентов с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. При температуре воздуха ниже 15 градусов может произойти спазм сосудов и, как следствие, приступ стенокардии.«Кроме того, в холодное время года снижается общий уровень двигательной активности при стабильном или большем потреблении пищи, увеличивается риск падений на улице, что особенно опасно для пациентов пожилого и старческого возраста, а также при приеме препаратов, снижающих риск тромбообразования», — пояснила специалист.Погосова добавила, что для уменьшения нагрузки на сердце зимой стоит пересмотреть свое питание, добавив в рацион больше белковых блюд и овощей. Также в холодный сезон следует отказаться от чрезмерной физической активности и обратить внимание на выбор устойчивой обуви и теплой одежды.

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