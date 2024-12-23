Инновационный метод диагностики рака груди открывает новые возможности лечения

В Великобритании представлен новый метод диагностики рака молочной железы, разработанный специалистами Эдинбургского университета. В основе метода лежат лазерный анализ и искусственный интеллект, позволяющие выявить заболевание на самой ранней стадии — 1a. Этот подход позиционируется как быстрая и неинвазивная альтернатива существующим диагностическим методам.В исследовании участвовали также ученые из Абердинского университета и Рейнско-Ваальского университета прикладных наук. В пилотном тестировании приняли участие 24 человека, из которых у 12 был диагностирован рак молочной железы. Новый анализ крови показал точность 98% в обнаружении заболевания, а также смог различить четыре подтипа рака с точностью более 90%.Технология основывается на рамановской спектроскопии, которая выявляет химические изменения в крови, и алгоритмах машинного обучения для анализа данных. Образцы крови предоставили Биобанк Северной Ирландии и организация Breast Cancer Now.По словам доктора Энди Даунса, одного из ведущих исследователей, инновационный метод способен значительно увеличить шансы на раннее обнаружение и успешное лечение рака. Технология может быть применена и к другим видам онкологических заболеваний, что открывает новые перспективы в скрининге и терапии.В дальнейшем ученые планируют создать обширную базу данных для дальнейшего совершенствования метода и увеличения числа участников исследования.

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