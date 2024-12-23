Врач Стародубова назвала допустимую суточную дозу употребления мандаринов
По словам эксперта, оптимальное количество мандаринов в день — 200-250 граммов. Это примерно 2-3 фрукта среднего размера. Такое количество позволит насладиться вкусом и полезными свойствами плодов без риска для здоровья. Стародубова напомнила, что калорийность мандаринов составляет около 38 килокалорий на 100 граммов, а их основная пищевая ценность заключается в углеводах, которые содержатся в количестве 8 граммов на каждые 100 граммов мякоти.
Однако специалист предупредила, что чрезмерное увлечение цитрусовыми даже у здоровых людей может вызвать псевдоаллергические реакции. Они могут проявляться в виде кожных высыпаний и зуда.
Мандарины богаты витаминами и минералами, добавила Стародубова. В 100 граммах фрукта содержится около 40% от суточной нормы витамина С, который поддерживает иммунитет и помогает бороться с сезонными заболеваниями. Также мандарины содержат витамины группы В, каротиноиды (провитамин А), пищевые волокна и органические кислоты.
Диетолог подчеркнула, что витамин С также положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляя сосуды, а клетчатка способствует нормализации липидного обмена.
Стоит отметить, что мандарины можно употреблять не всем. В группу тех, кому не стоит есть мандарины, входят дети младшего возраста, люди, склонные к аллергии, и беременные женщины.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий