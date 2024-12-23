Врач Калошина: красная икра помогает нормализовать сердечный ритм и замедлить рост бляшек

Врач-эндокринолог Калошина обратила внимание на полезнейшие вещества в составе красной икры.Употребление качественной красной икры связано с целым рядом позитивных эффектов. Оздоровительные для организма свойства этого продукта обуславливаются содержанием крайне полезных веществ, витаминов и антиоксидантов, рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.Употребление красной игры помогает правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма, констатировала медик. Также Калошина отметила, что витамины, которые содержит икра, укрепляют состояние кровеносных сосудов и сердца, помогает нормализовать сердечный ритм. По словам врача, икра отличается большим количеством магния и фосфора. За счет высокой концентрации магия способствует стабильному сердцебиению, снижению артериального давления, сбалансированному содержанию сахара в крови, профилактике суставных болей.«В продукте содержатся жирорастворимые витамины — А, D, E, а также витамины группы В и РР (ниацин). Витамин А важен для зрения, репродуктивной системы и иммунитета, он защищает организм от развития онкологии. Витамин D необходим для роста и здоровья костей. Витамин Е помогает предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек», - поделилась Калошина с с РИА Новости.До этого известный российский врач-диетолог Михаил Гинзбург констатировал, что поедание красной икры позитивно сказывается на содержании холестерина в крови. Он заметил, что икра насыщена омега-3 жирными кислотами и холином, благодаря которым может улучшать состояние сосудистой системы. В частности, употребление икры защищает сосуды от накопления плохого холестерина и от всех связанных с ним проблем – развития атеросклероза, его осложнений, а именно инфаркта и инсульта.

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