Гериатр рассказала о принципах правильного питания для пожилых

Главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева объяснила, что сбалансированный рацион является основой долгой и активной жизни.Она отмечает, что готовить еду необходимо учитывая вкусовые предпочтения и желания человека. Также во время употребления пищи важно создать благоприятную атмосферу.Дмитриева выделяет три основных правила:Количество получаемых калорий должно соответствовать количеству расходуемой энергии в течение дня;Необходимо соблюдать баланс питательных веществ: белков - 15 %, жиров - 30 %, углеводов - 55 %;Принимать пищу следует не реже 4-5 раз в день в одно и то же время, при этом не переедая перед сном.Кроме того, нельзя забывать и про достаточное питье. У пожилых людей это 30 мл на 1 кг массы тела, или 1,5-2 литра в сутки.А для поддержания этих рекомендаций и сбалансированного питания врач обращает внимание на некоторые пункты.Во-первых, норма потребления белков в пожилом возрасте должна быть 1,2-1,5 г на 1 кг массы тела в сутки. Оптимальная пропорция между животными и растительными видами - 1:1. Упор следует делать на рыбу и молочные продукты, а в случае с мясом - на нежирные сорта: говядину, телятину, крольчатину, индейку и курятину.Во-вторых, количество жиров не должно превышать 30 % от общей калорийности. Например, растительное масло можно употреблять до 25-30 граммов в день, что равняется одной столовой ложке.В-третьих, в рацион важно добавлять именно сложные углеводы, так как с возрастом ухудшается толерантность к ним.И наконец, в пожилом возрасте развивается дефицит витаминов С, Д, Е, фолиевой кислоты и витаминов группы В, что может спровоцировать ранний остеопороз, железодефицитную анемию, когнитивные нарушения, старческую астению, сообщает региональный Минздрав.

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