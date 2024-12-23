Диетолог Бобровский: употребление сала помогает снизить риск рака

Диетолог Андрей Бобровский рассказал о том, что умеренное употребление сала позитивно влияет на иммунитет.Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский сообщил, что употреблять натуральное качественное сало полезно для укрепления защитных функций организма. Специалист обратил внимание, что этот продукт содержат антиоксиданты и ряд витаминов, важных для сохранения крепкого иммунитета и хорошего здоровья.«В нем есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний. Так же в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, К. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет», - сообщил Бобровский «Радио 1».Эксперт добавил, что также сало является источником селена, обладающего антиоксиданты потенциалом, поддерживающего функции сердца и щитовидной железы, иммунитет. Будучи поставщиком этого вещества, сало помогает снизить риск рака, замети врач. Помимо того, Бобровсакий посоветовал периодически съедать кусочек сала для профилактики заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера. Продукт содержится ненасыщенные жирные кислоты омега-3, благодаря которым снижается риск воспаления, главного провокатора возрастных нейродегенеративных процессов.

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