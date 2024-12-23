Что делать, если вы просыпаетесь по ночам?

Проснуться посреди ночи и не суметь больше заснуть — раздражающее и изматывающее явление. Мы хотим отдохнуть, и такая возможность есть, вот она, нужно только закрыть глаза.Бессонница может настигнуть человека в любое время, а не только в момент засыпания, как многие считают. Кто-то просыпается на рассвете и больше не может погрузиться в сон, хотя до будильника еще есть время поспать.БессонницаПроснуться посреди ночи и не суметь больше заснуть — раздражающее и изматывающее явление. Мы хотим отдохнуть, и такая возможность есть, вот она, нужно только закрыть глаза.Ведь если не получится, следующий день превратится в ад.Такое раннее пробуждение может быть следствием различных причин: громкий шум на улице (звуки пожарной сирены, например), ночной кошмар, чрезмерный холод или, наоборот, жара и т.д.И когда мы просыпаемся ночью, потом бывает очень трудно снова заснуть. Кто-то продолжает оставаться в кровати и ворочается с боку на бок, а кто-то предпочитает встать и пораньше начать свой день, переделывая все оставшиеся и накопившиеся дела (а иногда и делать какие-то необычные и оригинальные вещи).Однако важно понимать, что качественный отдых имеет основополагающее значение для нашего физического и психического здоровья. Плохой же сон, напротив, вызывает у нас апатию, раздражительность, проблемы с памятью и концентрацией внимания, сонливость и многое другое.Трудовые и социальные отношения если не рушатся, то подвергаются большому испытанию, когда мы не высыпаемся.Когда следует уделить особое внимание раннему пробуждению? Если это происходит чаще 3 раз в неделю: это может быть признаком того, что мы сильно озабочены и встревожены, что в конечном счете может вызвать появление серьезных проблем со здоровьем.Встать, чтобы захотеть спатьОдним из способов справиться с бессонницей в ночное время является подъем. Вам нужно встать с постели, выйти из комнаты, включить неяркий свет и поделать что-то спокойное в течение 20-30 минут.Затем нужно будет вернуться в кровать и попытаться снова заснуть. Нечто «спокойное» у каждого будет свое: кто-то позанимается йогой или помедитирует, а кто-то почитает или будет рассматривать фотографии (все индивидуально).Важно, чтобы это были действия, которые не возбуждают нервную систему. А потому ни в коем случае не стоит прибегать к «помощи» кофе, сигарет или алкогольных напитков. Эффект может быть обратным.Если вы хотите посмотреть в экран телефона или планшета, то желательно максимально уменьшить яркость, а еще старайтесь избегать белого, зеленого и синего света, так как он препятствуют выработке мелатонина (гормона, отвечающего за качество сна и способствующего засыпанию).Если вы решили посмотреть телевизор, то важно выбрать подходящую программу. Не стоит смотреть боевики, новости или какой-либо другой видеоряд с яркими цветовыми вспышкамиЕсли после этого вам все равно не удастся заснуть, попробуйте повторить свои действия. Конечно, при условии, что до звонка будильника осталось больше 1-2 часов. В противном случае целесообразнее просто пораньше встать и начать свой день.Наверняка у вас есть какие-то дела по дому (приготовить обед, составить список покупок, постирать одежду, навести порядок в комнате, разобрать вещи и т.д.).Как справиться с ночной бессонницей?Какой бы тяжелой ни была предыдущая ночь, не стоит пытаться компенсировать свой недосып трехчасовым дневным сном. Да и переносить свой неудавшийся сон на утро, чтобы встать в 10-11 вместо 7-8 тоже не следует.Эти действия лишь усугубят проблему, и бессонница может стать хронической.Лучшим решением будет дождаться своего привычного времени отхода ко сну и лечь.После бессонной ночи важно, чтобы восстановление произошло как можно скорее, иначе вы просто не сможете эффективно справляться со своими обязанностями.Вот еще несколько советов, которые могут быть вам полезны:1. Увеличьте потребление витамина В12При недостаточном отдыхе наш организм тратит больше витаминов группы В (источники энергии).Отсутствие этих питательных веществ заставляет нас чувствовать себя вялыми, у нас портится настроение и появляются проблемы с концентрацией внимания.И для того чтобы хоть как-то восстановить эти истраченные витамины, можно съесть любой из следующих продуктов питания:Моллюски, устрицы, мидииРыба, осьминог, кальмарыПеченьСырЯйца2. Выпейте имбирный чайКорень имбиря обладает многочисленными полезными свойствами, так что обязательно включите его в свой рацион питания.Если вы страдаете бессонницей, уровень гормона кортизола повышается, что погружает организм в состояние постоянного стресса.В результате поднимается артериальное давление, появляется чувство повышенного беспокойства, снижается иммунитет.И, пожалуй, нет ничего лучше, чем имбирный чай, чтобы противостоять всем этим негативным последствиям бессонницы.А приготовить его очень просто:Ингредиенты:1/4 чайной ложки тертого имбиря (2 грамма)1 стакан воды (250 мл)1 столовая ложка меда (20 г)1 пакетик черного чаяСпособ приготовления:1. Нагрейте воду и налейте ее в чашку.2. Положите в нее чайный пакетик и дайте настояться в течение 5 минут.3. Затем удалите пакетик и добавьте имбирь.4. Перемешайте хорошенько и подсластите напиток медом.3. Избегайте потребления жиров и сахаровРацион питания с высоким содержанием углеводов, жиров и сахаров в принципе нельзя назвать здоровым. Ведь такая энергия тратится моментально.И даже если вам кажется, что только такая пища спасет вас после бессонной ночи, знайте, что эффект будет мимолетным, и очень скоро вы почувствуете себя еще более разбитым, чем в момент пробуждения.Вместо этого советуем отдавать предпочтение здоровой пище, богатой белками, клетчаткой и растительными жирами, которая способна обеспечить более длительный заряд энергии. И тогда бессонница останется в прошлом.

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