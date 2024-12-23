Cell Reports: поздний ужин ускоряет старение кожи и повышает риск развития рака

Ученые из Университета Техаса установили, что привычка есть поздно вечером нарушает биологические ритмы организма, что приводит к снижению естественной защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Это может повышать риск развития рака.Ключевым компонентом этого процесса является белок XPA, который участвует в восстановлении кожных клеток после солнечных ожогов.Эксперименты на мышах показали, что животные, которые питались в нехарактерное для них время (в дневные часы, когда они обычно спят), получали более серьезные ожоги при воздействии ультрафиолета, чем те, кто придерживался привычного распорядка. Эти результаты подтверждают гипотезу, что временные рамки питания напрямую влияют на работу внутренних часов кожи.Руководитель исследования, профессор Джозеф Такахаши, отметил, что соблюдение правильного времени приема пищи помогает синхронизировать биологические часы организма, усиливая защиту кожи от солнечного излучения. Нарушения режима, наоборот, делают кожу более уязвимой.Ученые подчеркнули важность не только состава рациона, но и его временных рамок, особенно на фоне растущей солнечной активности и увеличения числа случаев меланомы. Эксперты советуют придерживаться четкого режима дня и избегать поздних перекусов для того, чтобы сохранить молодость и здоровье.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки