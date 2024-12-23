Упражнения, возвращающие молодость
Обращали ли вы внимание, как некоторые люди идут по улице? Плечи опущены, взгляд под ноги, шея зажата... А что происходит, когда мы смотримся в зеркало? Спину выпрямляем, живот втягиваем, улыбаемся... Важно уловить разницу, как мы смотрим на себя, и какими нас видят окружающие. Иногда, чтобы вернуть молодость достаточно изменить мимику.
Что выдает возраст женщины?
Когда мы пытаемся угадать возраст человека, то мозг использует определенные критерии. Людей в возрасте легко определить по следующим признакам:
жесткая биомеханика движений, отсутствие пластичности;
сутулость;
двойной подбородок;
выдвинутая вперед шея;
отечность лица;
наличие морщин, складок, заломов на коже лица.
Женщины в первую очередь стремятся избавиться от морщин и складок, хотя начинать лучше с осанки и шеи. Чтобы выглядеть моложе, необходимо снять напряжение и спазмы с мышц. В этом помогут простые упражнения.
Восстановите подвижность
По утрам сразу после пробуждения полезно выполнять следующие упражнения:
хорошо потянуться, чтобы разработать все группы мышц и суставы после ночного отдыха и улучшить пластичность тела (на протяжении минуты);
потянуть стопы к себе, прижавшись поясницей к кровати, чтобы активировать работу лимфатических узлов (в течение минуты);
охватить руками шею, согнуть ноги и приподнять корпус, опуститься вниз (повторить два-три раза).
Выровняйте положение шеи
Такое упражнение особенно полезно выполнять тем, кто проводит много времени за компьютером, вытягивая шею вперед:
нужно держать голову прямо, расположив скрещенные пальцы на затылке;
задержаться в таком положении десять секунд;
«надавить» затылком на ладони и удержать положение в течение минуты.
Это поможет расслабить шейные мышцы, снять отечность с гортани, удлинить шею и восстановить ее правильное положение.
Избавьтесь от «вдовьего горба»
Когда человек много времени проводит за компьютером, нагрузка на шейный и грудной отдел позвоночника существенно увеличивается. А если заниматься сидячей работой годами, то потом не стоит удивляться, откуда берется столько проблем со здоровьем и выраженные возрастные изменения на лице.
Чтобы уменьшить размер «холки» или «вдовьего горба», а также устранить отечность и мигрени следует регулярно выполнять простое упражнение (и, разумеется, работать над устранением основной причины проблемы):
поднять руки и расположить пальцы по обе стороны верхней части позвоночника;
провести пальцами от шейного до грудного отдела (насколько возможно);
повторить от пяти до десяти раз, желательно дважды в сутки (утром и вечером).
Особое внимание стоит уделить самым «жестким» участкам на спине, необходимо тщательнее и дольше их разминать. Нажатия должны быть глубокими, а не поверхностными.
Выполняйте эти несложные упражнения ежедневно и вскоре вы удивитесь полученному результату!
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