Упражнения, возвращающие молодость

В понимании многих молодость – это гладкая кожа или отсутствие морщин, а на самом деле это далеко не все. Молодые люди зачастую имеют гибкую психику и легко ко всему адаптируются, это выражается на их лицах, поскольку мимика пластична. С возрастом люди становятся более жесткими и им сложнее привыкнуть к любым новым условиям, поэтому и мимика становится автоматической и однотипной, лицо «выдает» реальный возраст.Обращали ли вы внимание, как некоторые люди идут по улице? Плечи опущены, взгляд под ноги, шея зажата... А что происходит, когда мы смотримся в зеркало? Спину выпрямляем, живот втягиваем, улыбаемся... Важно уловить разницу, как мы смотрим на себя, и какими нас видят окружающие. Иногда, чтобы вернуть молодость достаточно изменить мимику.Что выдает возраст женщины?Когда мы пытаемся угадать возраст человека, то мозг использует определенные критерии. Людей в возрасте легко определить по следующим признакам:жесткая биомеханика движений, отсутствие пластичности;сутулость;двойной подбородок;выдвинутая вперед шея;отечность лица;наличие морщин, складок, заломов на коже лица.Женщины в первую очередь стремятся избавиться от морщин и складок, хотя начинать лучше с осанки и шеи. Чтобы выглядеть моложе, необходимо снять напряжение и спазмы с мышц. В этом помогут простые упражнения.Восстановите подвижностьПо утрам сразу после пробуждения полезно выполнять следующие упражнения:хорошо потянуться, чтобы разработать все группы мышц и суставы после ночного отдыха и улучшить пластичность тела (на протяжении минуты);потянуть стопы к себе, прижавшись поясницей к кровати, чтобы активировать работу лимфатических узлов (в течение минуты);охватить руками шею, согнуть ноги и приподнять корпус, опуститься вниз (повторить два-три раза).Выровняйте положение шеиТакое упражнение особенно полезно выполнять тем, кто проводит много времени за компьютером, вытягивая шею вперед:нужно держать голову прямо, расположив скрещенные пальцы на затылке;задержаться в таком положении десять секунд;«надавить» затылком на ладони и удержать положение в течение минуты.Это поможет расслабить шейные мышцы, снять отечность с гортани, удлинить шею и восстановить ее правильное положение.Избавьтесь от «вдовьего горба»Когда человек много времени проводит за компьютером, нагрузка на шейный и грудной отдел позвоночника существенно увеличивается. А если заниматься сидячей работой годами, то потом не стоит удивляться, откуда берется столько проблем со здоровьем и выраженные возрастные изменения на лице.Чтобы уменьшить размер «холки» или «вдовьего горба», а также устранить отечность и мигрени следует регулярно выполнять простое упражнение (и, разумеется, работать над устранением основной причины проблемы):поднять руки и расположить пальцы по обе стороны верхней части позвоночника;провести пальцами от шейного до грудного отдела (насколько возможно);повторить от пяти до десяти раз, желательно дважды в сутки (утром и вечером).Особое внимание стоит уделить самым «жестким» участкам на спине, необходимо тщательнее и дольше их разминать. Нажатия должны быть глубокими, а не поверхностными.Выполняйте эти несложные упражнения ежедневно и вскоре вы удивитесь полученному результату!

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