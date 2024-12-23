Коктейль для сердца: полезные сочетания продуктов для здоровья сосудов

Ученые из Institut de Ci?ncies del Mar (Испания) раскрыли секрет, как средиземноморская диета помогает сердцу. В исследовании, опубликованном в Food Bioscience, они выяснили, что максимальную пользу для сердечно-сосудистой системы дает сочетание пяти растительных продуктов: оливкового масла, винограда, чеснока, розмарина и шафрана.Специалисты изучили, как активные вещества этих растений — от аллицина в чесноке до ресвератрола в винограде — влияют на организм. Они доказали, что эти продукты не только снижают воспаление, улучшают кровообращение и защищают сосуды от повреждений, но и совместно усиливают действие друг друга благодаря так называемому «эффекту матрицы».Это означает, что взаимодействие компонентов рациона способно как усилить, так и ослабить свойства отдельных экстрактов. Например, антиоксиданты розмарина и полифенолы оливкового масла действуют гораздо эффективнее в тандеме, чем по отдельности.Чеснок и виноград: вместе они усиливают общий антиоксидантный и противовоспалительный эффект, что может снизить риск сердечных приступов.Шафран и розмарин: их совместное действие не только уменьшает воспаление, но и способствует более быстрому восстановлению тканей.Оливковое масло и чеснок: вместе они создают мощный эффект защиты от атеросклероза.Розмарин и виноград: это сочетание особенно полезно для людей с повышенным кровяным давлением.Эти примеры показывают, как отдельные компоненты растительных продуктов могут взаимодействовать и значительно усиливать пользу друг друга!Ученые уверены, что правильное использование этих знаний поможет разработать новые подходы к профилактике сердечных заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки