Ультраобработанные продукты с большим количеством масел оказались связаны с раком

В последние годы всё больше людей моложе 50 лет страдают от рака толстой кишки. Новое исследование полагает, что это связано с наличием в ультраобработанных продуктах определённых жирных кислот.Образцы опухолей колоректального рака, взятые у 81 человека в США, содержали много липидов, усиливающих воспаление, то есть омега-6. При этом в данных образцах не было омега-3 жирных кислот, которые бы помогли остановить воспаление.Многие ультраобработанные продукты и фастфуд готовятся на масле из семян. В подобных маслах содержится большое количество жирных кислот омега-6. Правда, проведённое исследование всё же не смогло связать липиды, обнаруженные в опухолях рака толстой кишки, с какой-либо конкретной пищей или маслом.Эндрю Чан, гастроэнтеролог из Массачусетской больницы общего профиля и профессор медицины в Гарвардской медицинской школе, поделился мнением об этой работе:«Я думаю, исследование подтверждает, что диета важна, но, вероятно, является одним из многих факторов развития онкологии».На риск возникновения рака толстой кишки также могут влиять генетика, физические упражнения, образ жизни, химические вещества или окружающая среда.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки