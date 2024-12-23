Стресс на старте: как эмоции «запускают» опасные болезни

Современная наука подтверждает: стресс — это не просто временное недомогание, а серьезный фактор, способный «запустить» тяжелые заболевания. Об этом заявили доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат и невролог Владимир Белаш.Эксперты отметил, что здоровье человека напрямую зависит от слаженной работы двух ключевых регуляторных систем организма — нервной и гормональной. «Дисбаланс в этих системах под воздействием стресса может стать причиной серьезных нарушений и даже хронических болезней», — подчеркнул специалист.Согласна с этим и клинический психолог, специалист по БОС-терапии Ольга Уманова. По ее словам, нервная система — это сложный механизм, в котором каждая структура выполняет важную роль. Она вместе с эндокринной системой регулирует деятельность всех органов, помогая организму адаптироваться к изменяющимся условиям. Например, соматическая нервная система отвечает за координацию движений и восприятие внешних стимулов.Эксперты подчеркивают: поддержание психоэмоционального равновесия — важный шаг к сохранению здоровья. Изучение механизмов влияния стресса на организм поможет не только понять его разрушительное воздействие, но и разработать эффективные стратегии профилактики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки