Врач рассказал, сколько кешью можно есть в день

Взрослым рекомендуется употреблять не более 30-50 граммов кешью в день, рассказал врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.«100 граммов кешью содержат примерно 550-600 ккал. Калорийность высокая, но она компенсируется богатым составом питательных веществ. Жиры в составе орехов (преимущественно ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, пальмитиновая, линолевая)) важны для сердечно-сосудистой системы. Они способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и риска атеросклероза. Кроме того, кешью — хороший источник растительного белка, необходимого для роста и регенерации тканей. Они также содержат 3,3 г клетчатки, способствующей правильному пищеварению и предотвращению запоров», — рассказал врач.В орехе также содержатся витамин К (важен для свертываемости крови), витамин Е (поддержка для иммунитета), витамины группы В (необходимы для нервной системы и метаболизма), магний (важен для работы сердца и нервной системы), цинк (участвует в большинстве ферментативных процессов), железо (необходимо для образования гемоглобина) и другие.«Регулярное употребление кешью в рекомендованных количествах будет полезно для сердца, нервной системы, иммунитета, костей и репродуктивной системы. Это следует из их состава. Однако в больших количествах они могут спровоцировать аллергию и ожирение. Кроме того, фитиновая кислота, которая содержится в них, снижает всасывание минералов, что минимизирует пользу орехов», — рассказал врач.

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