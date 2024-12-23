Включили яйца, исключили белый хлеб: эксперты из FDA обновили список здоровых продуктов
СМИ сообщили, что эксперты из FDA обновили список здоровых продуктов впервые за более чем 30 лет. Из него были исключены некоторые продукты – белый хлеб, подслащенные йогурты, хлопья. В свою очередь, яйца были в этот список включены.
Следующие продукты, по версии FDA, можно с уверенностью считать здоровыми и полезными, если употребляются в рекомендуемых количествах:
Орехи и семена;
Оливковое масло;
Жирная рыба;
Яйца.
Оптимальным напитком для организма специалисты управления считают чистую воду.
В отчете организации, представленном на ее сайте, говорится, что свыше 80% жителей США не употребляют достаточного количества натуральных продуктов и злоупотребляют переработанными продуктами и фастфудом, с которыми получают слишком много слишком много насыщенных жиров, натрия, добавленного сахара. Такая модель питания тесно связана с подверженностью людей ожирению и хроническим заболеваниям. Чтобы простимулировать интерес к здоровой пище, ведомство намерено ввести особую маркировку продуктов из этой категории.
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