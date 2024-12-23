Нарколог Петров рассказал, можно ли стать алкоголиком, если пить все новогодние праздники

В новогоднюю ночь даже непьющие позволяют себе бокал шампанского, чтобы загадать желание под бой курантов. А люди пьющие и вовсе уходят в отрыв. Что будет, если пить все новогодние праздники? Можно ли стать зависимым за такое короткое время? Вот что говорит врач.Расслабиться на корпоративе, проводить старый год с друзьями, поднять бокал (и не один) в новогоднюю ночь… И дальше длинный список поводов по календарю, включая Старый Новый год и даже День студента.В запой уходят только алкоголики«Если человек алкоголизмом не страдает, он не сможет пить все 10 дней зимних каникул. А если вы пьете 10 дней подряд, это уже запой и, значит, алкоголизм у вас уже есть, — говорит психиатр-нарколог Антон Петров. — Но здесь надо различать, что вы понимаете под словом „пить“. Одно дело — употреблять алкоголь по чуть-чуть, сильно не хмелея. Тогда, наверное, можно пить 10 дней, и вряд ли вы за это время станете алкоголиком».Врач подчеркивает, что в запой уходят только люди, страдающие алкоголизмом.«Суть запоя состоит в том, что человек выпил сегодня, а завтра, когда протрезвел, ему стало плохо, оттого что не хватает алкоголя. У него, как у алкоголика, уже так изменен обмен веществ, что, если он выпивает спиртное, организм требует добавки, пока человек совсем не отравится, пока компенсаторные возможности организма, в частности печени, уже не будут исчерпаны. Только тогда он захочет остановиться, потому что ему будет плохо и без выпитого, и с выпитым.Когда человек пьет утром, чтобы похмелиться, мы уже говорим про вторую стадию алкоголизма. В норме, если человек выпил и на следующий день ему стало плохо, он не притронется к бутылке, ему алкоголь будет противен».Если человек не хочет пить, его никто не заставитИ все-таки сложно оставаться трезвенником, когда в обществе есть стойкая ассоциация, что без алкоголя и праздник не праздник.«Эта культуральная ассоциация прививалась очень долгие годы в нашей стране. В Советском Союзе ее как-то пытались разрушать, пропагандировали трезвость, но люди все равно употребляли. Конечно, правильно было бы ограничивать продажу алкоголя, продвигать трезвый образ жизни, устраивать больше массовых мероприятий, несовместимых с алкоголем».К сожалению, пока после праздников количество пациентов у наркологов резко увеличивается. Причем наплыв наблюдают не в январе, а к концу февраля и даже в начале марта.«Люди отдохнут. Отметят Новый год, Рождество, 23 Февраля, потом 8 Марта и придут лечиться», — говорит Антон Петров.Пить или не пить — это вопрос выбора.«Нужно для себя решить, что праздники можно проводить трезвым, что есть другие способы расслабиться и повеселиться, — говорит Антон Петров. — Если не хочется выделяться в компании, можно себя обмануть, употребляя безалкогольное пиво или вино, тем более если человеку нравится именно вкус пива, а не эффект, который оно производит.Когда человек действительно не хочет пить, он в любой компании пить не будет и никто его не заставит. Он не будет оправдываться, ведь это его решение, его воля. Надо взять на себя ответственность за свою жизнь, за решения, которые вы принимаете, и за те последствия, которые наступят. Если же вы боитесь, что в компании не сможете отказаться, избегайте таких встреч. Разумно не ходить в те места, где можно напиться».По словам врача, главная проблема в том, что люди сильно недооценивают свой уровень потребления спиртного.«Если человек понимает, что перебрал, и относится критично к своему состоянию, к своему здоровью, к собственной жизни, он придумает, что ему делать, чтобы не пить и чувствовать себя комфортно, — подчеркивает врач. — А когда человек не видит проблемы, у него никогда не встанет вопрос, как себя ограничивать в употреблении алкоголя, а главное, зачем себя ограничивать».Как меняется психика, если пить несколько дней подряд«Алкоголь влияет на обмен в головном мозге. Если пить несколько дней подряд, даже у человека, не страдающего алкоголизмом, произойдут определенные изменения, — говорит Антон Петров. — Нарушится сон, появится тревога, может снизиться настроение. Появятся слабость, быстрая утомляемость. Кто-то сможет восстановиться за 2-3 дня, а кто-то будет приходить в себя месяц».Правда ли, что женщины спиваются быстрее«Четких научных данных на эту тему нет, — отвечает врач. — Но, так как общество не одобряет употребление женщинами спиртного, они часто начинают пить в одиночку, незаметно. А когда это становится заметно, ситуация уже запущенная, и кажется, что женщина быстро спилась».

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