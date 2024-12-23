Печеночная колика: симптомы и признаки, причины и методы лечения заболевания

Что такое печеночная колика? Почему она возникает и что делать, если вдруг прихватило? Эти и другие вопросы «Доктор Питер» задал врачу-хирургу.Острая многочасовая боль в правом подреберье, которая возникает и проходит спонтанно, а с ней тошнота и рвота — это самые явные симптомы печеночной колики. Печеночная колика появляется при развитии желчнокаменной болезни — хронического заболевания, которое возникает у 10–20% взрослого населения.Печеночная колика: симптомы«Печеночная колика — один из симптомов желчнокаменной болезни. Это хроническое заболевание, при котором в желчевыводящих путях и желчном пузыре формируются камни, состоящие из холестерина, белка и билирубиновых соединений. Камни могут быть разного размера — от нескольких миллиметров до 2–3 см в диаметре», — рассказывает врач Нина Зубова.Желчнокаменная болезнь в течение нескольких лет развивается бессимптомно и чаще всего впервые проявляется именно приступом печеночной колики.Причины печеночной колики и желчнокаменной болезни«Желчь — это жидкость, содержащая холестерин, жирные кислоты, мочевину и ферменты. Она участвует в расщеплении жиров и необходима для нормального пищеварения. Желчь вырабатывается печенью, а затем собирается в желчном пузыре и хранится в нем между приемами пищи, — рассказывает врач.После еды из органа выделяется небольшая порция желчи, которая расщепляет жиры, поступающие с пищей. При сгущении желчи в пузыре и протоках начинают формироваться твердые элементы, которые мешают ее нормальному перемещению».Печеночная колика возникает из-за нарушения оттока желчи, когда один из камней закупоривает выход из желчного пузыря или просвет протоков. Из-за возросшего давления возникает острая боль, которая может длиться с одинаковой интенсивностью до нескольких часов.«Чаще всего печеночную колику провоцируют обильная острая и жирная пища или физические нагрузки, — объясняет эксперт. — Боль бывает настолько сильной, что распространяется на всю правую сторону тела, включая плечо, спину и лопатку. Она может сопровождаться приступами тошноты и рвоты. Прекращаются болевые ощущения самостоятельно или после приема спазмолитических препаратов».Эксперт назвала главные факторы риска желчнокаменной болезни:Генетическая предрасположенность — это основная причина болезни.Особенности питания. Камни в желчном пузыре с большей вероятностью образуются у человека, который ест много выпечки, кондитерских изделий, жирного мяса, питается нерегулярно и допускает большие промежутки между приемами пищи.Половая принадлежность. У женщин заболевание развивается в 2–4 раза чаще, чем у мужчин. Концентрацию желчи усиливают женские половые гормоны эстрогены.Возраст старше 40 лет.Хронические заболевания: сахарный диабет, болезнь Крона, цирроз печени.Лишний вес или резкое его снижение.«Печеночая колика — самый явный тревожный звонок, — говорит хирург. — Если желчнокаменную болезнь не лечить, она может привести к серьезным, в некоторых случаях жизнеугрожающим осложнениям:острый холецистит (воспаление желчного пузыря);желчный перитонит (поступление желчи в брюшную полость и воспаление брюшины);эмпиема желчного пузыря (скопление в полости органа гноя, вызванное закупоркой пузырного протока и присоединением бактериальной инфекции);механическая желтуха (закупорка общего желчного протока, когда желчь перестает поступать в двенадцатиперстную кишку).Диагностика печеночной колики и желчнокаменной болезниБоль в животе может сигнализировать о десятках самых разных заболеваний. Часто их симптомы схожи между собой.«Печеночную колику можно спутать с острым холециститом или приступом аппендицита, — предупреждает Нина Зубова. — Поэтому важно провести тщательную диагностику. Лечением желчнокаменной болезни занимается гастроэнтеролог, а в случае осложненного течения заболевания — хирург».Врач советует при подозрении на печеночную колику лечь на правый бок и расслабиться.«Допустимо принять спазмолитик, можно приложить к больному участку холод. Но, если боль не проходит в течение 1–2 часов, необходимо вызвать скорую помощь», — говорит эксперт.Выявить желчнокаменную болезнь позволяет ультразвуковое исследование, с помощью которого можно увидеть камни в желчном пузыре.«УЗИ — золотой стандарт в диагностике болезни. При необходимости пациенту также назначают компьютерную томографию, магнитно-резонансную холангиопанкреатографию. Их дополняют общий и биохимический анализы крови, которые позволяют оценить состояние пациента и работу его печени», — рассказывает врач.Печеночная колика и желчнокаменная болезнь: методы леченияЕсли у пациента обнаружили камни в желчном пузыре, врач решает, оперировать пациента или допустимо наблюдение и консервативное лечение.«Когда пациента беспокоят печеночные колики, много мелких конкрементов (камней) или они больших размеров, показано плановое оперативное лечение по удалению желчного пузыря, — говорит Нина Зубова.Если заболевание выявлено впервые, камни небольших размеров и их немного, то врач может назначить пациенту препараты урсодезоксихолевой кислоты, которые способствуют растворению камней, а также спазмолитики, анальгетики, которые купируют боль, и гепатопротекторы для защиты и поддержания работы печени».Важную роль в лечении играют диета и физическая активность. Если после медикаментозного лечения камни в желчном пузыре вновь образовались, рекомендуется операция по удалению желчного пузыря.«После удаления желчного пузыря практически не остается шрамов, а пациента можно выписывать из стационара уже через несколько дней, — говорит врач. — Удаление желчного пузыря не снижает качество жизни. Печень в течение нескольких месяцев перестраивает свою работу и начинает выделять желчь порционно, принимая на себя часть функций удаленного органа. Но, конечно, человек, который перенес холецистэктомию, должен в обязательном порядке придерживаться принципов здорового питания».

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