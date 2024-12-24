Ученые назвали полезные свойства овсянки, приготовленной с ночи
Одним из полезных свойств овсянки является положительное влияние на пищеварительный процесс. Бета-глюкан, входящий в ее состав, замедляет продвижение пищи в кишечнике, из-за чего снижается и вероятность запоров.
Кроме того, овсянка на завтрак способна привести в порядок и когнитивные функции. В этом ей помогают витамины группы В, сложные углеводы и магний. Ну, и, наконец, каша снижает уровень вредного холестерина и в целом укрепляет иммунитет.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий