Резкая боль, гнойнички, лихорадка, чем опасна ангина, ликбез от врача
— Что такое ангина, чем она отличается от тонзиллита? Какие у нее главные симптомы?
— С медицинской точки зрения ангина и тонзиллит связаны с воспалением миндалин (гланд), но это не одно и то же. Ангина (острый тонзиллит) — это инфекционное заболевание, характеризующееся острым воспалением небных миндалин. Чаще всего его вызывают бактерии (например, стрептококк группы A) и реже — вирусы.
Основные симптомы ангины: резкая боль в горле, особенно при глотании, повышенная температура тела (38–40 градусов), гнойные налеты или пробки на миндалинах, увеличение и болезненность лимфатических узлов, общая слабость и недомогание. Ангина требует специфического лечения, в случае бактериальной природы — обычно антибиотиками.
Тонзиллит — это более общий термин, означающий воспаление небных миндалин. Он может быть острым, и тогда его часто называют ангиной или хроническим тонзиллитом. Заболевание развивается из-за рецидивирующих эпизодов острого тонзиллита, которые приводят к стойкому воспалению миндалин.
Основные симптомы: постоянное или периодическое покраснение и увеличение миндалин, неприятный запах изо рта (из-за скопления бактерий в миндалинах), субфебрильная температура (37–37,5 градуса), усталость, а также повышенная раздражительность.
— Какие бывают виды ангины?
— Ангина классифицируется по причине, характеру воспаления и выраженности симптомов.
По возбудителю:
Бактериальная ангина. Наиболее частая причина — стрептококки группы A, реже — стафилококки или пневмококки. Характеризуется высокой температурой, сильной болью в горле, а также гнойными налетами на миндалинах.
Вирусная ангина. Возникает из-за вирусов (аденовирусы, вирусы герпеса, коронавирусы). Симптомы: насморк, кашель и умеренную боль в горле.
Грибковая ангина. Возникает из-за грибов рода Candida на фоне ослабленного иммунитета или после длительного приема антибиотиков. Характеризуется белесым налетом на миндалинах.
По клинической форме:
Катаральная ангина. Самая легкая форма заболевания. Проявляется покраснением и отеком миндалин, умеренной болью в горле и субфебрильной температурой.
Фолликулярная ангина. Воспаляются фолликулы миндалин и образуются гнойнички. Симптомы: высокая температура (до 40 градусов), резкая боль в горле, а также увеличение лимфоузлов.
Лакунарная ангина. Гнойные налеты заполняют лакуны миндалин. Симптомы аналогичны фолликулярной форме, но с более выраженными интоксикацией и увеличением миндалин.
Фибринозная ангина. Появляется плотный налет на всей поверхности миндалин. Заболевание тяжело протекает, сопровождается высокой температурой и сильной интоксикацией.
Гнойная (флегмонозная) ангина. Формируется абсцесс вокруг миндалины. Для этого заболевания характерны односторонняя боль в горле, трудности с глотанием и открыванием рта.
Герпетическая ангина. Возбудитель — вирус Коксаки. У заболевания следующие симптомы: пузырьки на миндалинах и задней стенке глотки, лихорадка, а также сильная боль.
Некротическая (гангренозная) ангина. Сопровождается разрушением тканей миндалин, образуется налет зеленовато-серого цвета. Эта ангина часто встречается у людей с тяжелыми системными заболеваниями.
— Можно ли умереть от ангины?
— Да, в редких случаях ангина может привести к смерти, если ее вовремя не диагностировать или не лечить должным образом. Смертельные исходы связаны не с самой болезнью, а с ее осложнениями, которые могут быть тяжелыми и угрожать жизни.
— Почему одни люди постоянно болеют ангиной, а других «не берет» или они болеют крайне редко?
— Частота заболеваний ангиной у разных людей зависит от ряда факторов, связанных с индивидуальными особенностями организма, внешними условиями и воздействием возбудителей болезни.
— Каковы главные факторы риска?
Состояние иммунной системы. Сильный иммунитет позволяет организму эффективно бороться с инфекцией. У таких людей стрептококки или вирусы, вызывающие ангину, часто уничтожаются до развития болезни. У людей с ослабленным иммунитетом (например, из-за хронического стресса, неправильного питания, нехватки витаминов или хронических заболеваний) риск заболеть выше.
Анатомические особенности. У некоторых людей миндалины имеют глубокие лакуны (углубления), которые могут задерживать остатки пищи и бактерии. Это создает благоприятную среду для размножения патогенов, что повышает риск ангины. Хронический тонзиллит может быть результатом постоянного воспаления, что делает миндалины слабым звеном в защите организма.
Контакт с возбудителями. Люди, которые часто контактируют с инфекционными возбудителями (например, в школе, детском саду и больнице), подвергаются большему риску заражения. Устойчивость к конкретным возбудителям зависит от ранее перенесенных инфекций. Например, если организм уже сталкивался со стрептококком и выработал антитела, риск повторного заболевания снижается.
Образ жизни. Плохое питание, стресс, курение и недостаток сна подрывают защитные силы организма, что повышает восприимчивость человека к инфекциям. Привычки, поддерживающие здоровье (спорт, закаливание, полноценный отдых), укрепляют иммунитет и снижают вероятность заражения.
Генетическая предрасположенность. Генетика может влиять на склонность человека к воспалительным процессам и способность организма справляться с инфекциями. У некоторых людей иммунная система менее эффективна против определенных бактерий или вирусов.
Наличие хронических заболеваний. Хронические воспалительные процессы (например, синусит, хронический тонзиллит и кариес) создают постоянный очаг инфекции в организме, что повышает риск ангины. Заболевания эндокринной системы (например, сахарный диабет) также могут способствовать повышенной восприимчивости человека к инфекции.
Возраст и гормональные изменения. Дети и подростки болеют ангиной чаще, чем взрослые, так как их иммунная система еще формируется. У совершеннолетних вероятность заражения инфекцией снижается, хотя хронические формы тонзиллита могут сохраняться.
Окружающая среда. Проживание в условиях с повышенной влажностью, сквозняками или сильным загрязнением воздуха повышает риск заболевания. Частые переохлаждения ослабляют защитные механизмы миндалин.
— Какие тяжелые осложнения может вызвать ангина?
Паратонзиллярный абсцесс (гнойный процесс около миндалин). Он развивается при неправильном лечении или его отсутствии. Абсцесс может привести к закупорке дыхательных путей, затруднению дыхания и сепсису (заражению крови).
Ревматическая лихорадка. Возникает как осложнение стрептококковой ангины. Может поражать сердце, вызывая ревматические пороки и сердечную недостаточность.
Гломерулонефрит. Воспаление почек вследствие реакции организма на стрептококковую инфекцию. Может привести к почечной недостаточности.
Сепсис (заражение крови). В тяжелых случаях бактерии из очага инфекции могут попасть в кровоток. Это состояние сопровождается полиорганной недостаточностью и требует немедленного лечения.
Менингит. При распространении инфекции в область головы может развиться воспаление оболочек мозга, что потенциально смертельно.
Медиастинит. Гнойная инфекция может распространиться в средостение (комплекс органов, расположенных между правой и левой плевральными полостями), что крайне опасно.
— Как уберечься от ангины зимой, особенно детям?
— Для этого нужны профилактические меры, направленные на укрепление иммунитета и снижение контакта с возбудителями инфекции.
Правильное питание. Рацион должен включать продукты, богатые витаминами C, A и D (цитрусовые, морковь, рыба и яйца). Нужно использовать натуральные иммуномодуляторы: мед, клюкву, а также шиповник.
Закаливание. Постепенное привыкание к прохладной воде и прогулки на свежем воздухе. Контрастный душ может быть полезным для взрослых, но для детей он должен быть мягким.
Физическая активность. Регулярные занятия спортом и подвижные игры укрепляют защитные функции организма.
Нужно объяснить детям важность мытья рук после прогулки, перед едой и после посещения общественных мест. При вспышках инфекций следует ограничить посещение массовых мероприятий. Необходимо использовать увлажнители с антибактериальными фильтрами или аромамасла (например, эвкалипт и чайное дерево).
У ребенка должны быть свое полотенце, посуда и зубная щетка. Убедитесь, что он одевается по погоде: одежда должна быть многослойной, чтобы избежать как перегрева, так и переохлаждения. Шарф, закрывающий горло, особенно в ветреную погоду — обязательный атрибут.
— В каких случаях нужно удалять гланды?
— Это следует делать в том случае, если ангина возникает более четырех-семи раз в год на протяжении нескольких лет, несмотря на адекватное лечение, а обострения сопровождаются выраженной интоксикацией, высокой температурой и требуют длительного лечения антибиотиками.
При осложнении хронического тонзиллита.
При ревматизме или риске его развития.
При гломерулонефрите, вызванном стрептококковой инфекцией.
При сепсисе и паратонзиллярных абсцессах.
При хронической интоксикации организма. Симптомы: постоянная слабость, повышенная утомляемость, а также неприятный запах изо рта. Из-за хронического воспаления миндалины становятся очагом инфекции, отравляющим организм.
При увеличении миндалин, вызывающим нарушение дыхания, что чревато остановкой дыхания во сне и нарушением глотания, особенно у детей, а также при неэффективности консервативных методов лечения.
— Как можно облегчить состояние больного, особенно боль в горле?
— Нужно принимать местные анестетики и системные обезболивающие. Полоскания горла уменьшают воспаление и смывают патогены с поверхности миндалин. Можно использовать отвар ромашки, календулы или шалфея (обладают противовоспалительным эффектом), а также аптечные растворы антисептиков.
Теплые напитки увлажняют слизистую горла и уменьшают раздражение — травяные чаи (ромашка, мята и липа). Следует пить теплое молоко с медом (если нет аллергии), морсы из клюквы или брусники (обладают антисептическим эффектом).
Паровые ингаляции с отварами трав (ромашка и эвкалипт) или эфирными маслами позволяют увлажнить слизистую и снять боль. Следует использовать небулайзер с физраствором или антисептиками (по назначению врача). Сухой воздух усиливает раздражение горла, поэтому применение увлажнителя или размещение емкостей с водой в комнате поможет улучшить состояние.
Нужно исключить грубую, горячую, острую или кислую пищу, чтобы не раздражать горло. Следует включить в рацион теплые супы, пюре и кисели, а также соблюдать постельных режим.
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