Резкая боль, гнойнички, лихорадка, чем опасна ангина, ликбез от врача

В холодное время года россияне, особенно дети, нередко заражаются различными инфекционными заболеваниями. Среди самых распространенных является ангина. Поговорил с терапевтом Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Заремой Тен и выяснил, чем опасно «больное горло» и можно ли от него умереть.— Что такое ангина, чем она отличается от тонзиллита? Какие у нее главные симптомы?— С медицинской точки зрения ангина и тонзиллит связаны с воспалением миндалин (гланд), но это не одно и то же. Ангина (острый тонзиллит) — это инфекционное заболевание, характеризующееся острым воспалением небных миндалин. Чаще всего его вызывают бактерии (например, стрептококк группы A) и реже — вирусы.Основные симптомы ангины: резкая боль в горле, особенно при глотании, повышенная температура тела (38–40 градусов), гнойные налеты или пробки на миндалинах, увеличение и болезненность лимфатических узлов, общая слабость и недомогание. Ангина требует специфического лечения, в случае бактериальной природы — обычно антибиотиками.Тонзиллит — это более общий термин, означающий воспаление небных миндалин. Он может быть острым, и тогда его часто называют ангиной или хроническим тонзиллитом. Заболевание развивается из-за рецидивирующих эпизодов острого тонзиллита, которые приводят к стойкому воспалению миндалин.Основные симптомы: постоянное или периодическое покраснение и увеличение миндалин, неприятный запах изо рта (из-за скопления бактерий в миндалинах), субфебрильная температура (37–37,5 градуса), усталость, а также повышенная раздражительность.— Какие бывают виды ангины?— Ангина классифицируется по причине, характеру воспаления и выраженности симптомов.По возбудителю:Бактериальная ангина. Наиболее частая причина — стрептококки группы A, реже — стафилококки или пневмококки. Характеризуется высокой температурой, сильной болью в горле, а также гнойными налетами на миндалинах.Вирусная ангина. Возникает из-за вирусов (аденовирусы, вирусы герпеса, коронавирусы). Симптомы: насморк, кашель и умеренную боль в горле.Грибковая ангина. Возникает из-за грибов рода Candida на фоне ослабленного иммунитета или после длительного приема антибиотиков. Характеризуется белесым налетом на миндалинах.По клинической форме:Катаральная ангина. Самая легкая форма заболевания. Проявляется покраснением и отеком миндалин, умеренной болью в горле и субфебрильной температурой.Фолликулярная ангина. Воспаляются фолликулы миндалин и образуются гнойнички. Симптомы: высокая температура (до 40 градусов), резкая боль в горле, а также увеличение лимфоузлов.Лакунарная ангина. Гнойные налеты заполняют лакуны миндалин. Симптомы аналогичны фолликулярной форме, но с более выраженными интоксикацией и увеличением миндалин.Фибринозная ангина. Появляется плотный налет на всей поверхности миндалин. Заболевание тяжело протекает, сопровождается высокой температурой и сильной интоксикацией.Гнойная (флегмонозная) ангина. Формируется абсцесс вокруг миндалины. Для этого заболевания характерны односторонняя боль в горле, трудности с глотанием и открыванием рта.Герпетическая ангина. Возбудитель — вирус Коксаки. У заболевания следующие симптомы: пузырьки на миндалинах и задней стенке глотки, лихорадка, а также сильная боль.Некротическая (гангренозная) ангина. Сопровождается разрушением тканей миндалин, образуется налет зеленовато-серого цвета. Эта ангина часто встречается у людей с тяжелыми системными заболеваниями.— Можно ли умереть от ангины?— Да, в редких случаях ангина может привести к смерти, если ее вовремя не диагностировать или не лечить должным образом. Смертельные исходы связаны не с самой болезнью, а с ее осложнениями, которые могут быть тяжелыми и угрожать жизни.— Почему одни люди постоянно болеют ангиной, а других «не берет» или они болеют крайне редко?— Частота заболеваний ангиной у разных людей зависит от ряда факторов, связанных с индивидуальными особенностями организма, внешними условиями и воздействием возбудителей болезни.— Каковы главные факторы риска?Состояние иммунной системы. Сильный иммунитет позволяет организму эффективно бороться с инфекцией. У таких людей стрептококки или вирусы, вызывающие ангину, часто уничтожаются до развития болезни. У людей с ослабленным иммунитетом (например, из-за хронического стресса, неправильного питания, нехватки витаминов или хронических заболеваний) риск заболеть выше.Анатомические особенности. У некоторых людей миндалины имеют глубокие лакуны (углубления), которые могут задерживать остатки пищи и бактерии. Это создает благоприятную среду для размножения патогенов, что повышает риск ангины. Хронический тонзиллит может быть результатом постоянного воспаления, что делает миндалины слабым звеном в защите организма.Контакт с возбудителями. Люди, которые часто контактируют с инфекционными возбудителями (например, в школе, детском саду и больнице), подвергаются большему риску заражения. Устойчивость к конкретным возбудителям зависит от ранее перенесенных инфекций. Например, если организм уже сталкивался со стрептококком и выработал антитела, риск повторного заболевания снижается.Образ жизни. Плохое питание, стресс, курение и недостаток сна подрывают защитные силы организма, что повышает восприимчивость человека к инфекциям. Привычки, поддерживающие здоровье (спорт, закаливание, полноценный отдых), укрепляют иммунитет и снижают вероятность заражения.Генетическая предрасположенность. Генетика может влиять на склонность человека к воспалительным процессам и способность организма справляться с инфекциями. У некоторых людей иммунная система менее эффективна против определенных бактерий или вирусов.Наличие хронических заболеваний. Хронические воспалительные процессы (например, синусит, хронический тонзиллит и кариес) создают постоянный очаг инфекции в организме, что повышает риск ангины. Заболевания эндокринной системы (например, сахарный диабет) также могут способствовать повышенной восприимчивости человека к инфекции.Возраст и гормональные изменения. Дети и подростки болеют ангиной чаще, чем взрослые, так как их иммунная система еще формируется. У совершеннолетних вероятность заражения инфекцией снижается, хотя хронические формы тонзиллита могут сохраняться.Окружающая среда. Проживание в условиях с повышенной влажностью, сквозняками или сильным загрязнением воздуха повышает риск заболевания. Частые переохлаждения ослабляют защитные механизмы миндалин.— Какие тяжелые осложнения может вызвать ангина?Паратонзиллярный абсцесс (гнойный процесс около миндалин). Он развивается при неправильном лечении или его отсутствии. Абсцесс может привести к закупорке дыхательных путей, затруднению дыхания и сепсису (заражению крови).Ревматическая лихорадка. Возникает как осложнение стрептококковой ангины. Может поражать сердце, вызывая ревматические пороки и сердечную недостаточность.Гломерулонефрит. Воспаление почек вследствие реакции организма на стрептококковую инфекцию. Может привести к почечной недостаточности.Сепсис (заражение крови). В тяжелых случаях бактерии из очага инфекции могут попасть в кровоток. Это состояние сопровождается полиорганной недостаточностью и требует немедленного лечения.Менингит. При распространении инфекции в область головы может развиться воспаление оболочек мозга, что потенциально смертельно.Медиастинит. Гнойная инфекция может распространиться в средостение (комплекс органов, расположенных между правой и левой плевральными полостями), что крайне опасно.— Как уберечься от ангины зимой, особенно детям?— Для этого нужны профилактические меры, направленные на укрепление иммунитета и снижение контакта с возбудителями инфекции.Правильное питание. Рацион должен включать продукты, богатые витаминами C, A и D (цитрусовые, морковь, рыба и яйца). Нужно использовать натуральные иммуномодуляторы: мед, клюкву, а также шиповник.Закаливание. Постепенное привыкание к прохладной воде и прогулки на свежем воздухе. Контрастный душ может быть полезным для взрослых, но для детей он должен быть мягким.Физическая активность. Регулярные занятия спортом и подвижные игры укрепляют защитные функции организма.Нужно объяснить детям важность мытья рук после прогулки, перед едой и после посещения общественных мест. При вспышках инфекций следует ограничить посещение массовых мероприятий. Необходимо использовать увлажнители с антибактериальными фильтрами или аромамасла (например, эвкалипт и чайное дерево).У ребенка должны быть свое полотенце, посуда и зубная щетка. Убедитесь, что он одевается по погоде: одежда должна быть многослойной, чтобы избежать как перегрева, так и переохлаждения. Шарф, закрывающий горло, особенно в ветреную погоду — обязательный атрибут.— В каких случаях нужно удалять гланды?— Это следует делать в том случае, если ангина возникает более четырех-семи раз в год на протяжении нескольких лет, несмотря на адекватное лечение, а обострения сопровождаются выраженной интоксикацией, высокой температурой и требуют длительного лечения антибиотиками.При осложнении хронического тонзиллита.При ревматизме или риске его развития.При гломерулонефрите, вызванном стрептококковой инфекцией.При сепсисе и паратонзиллярных абсцессах.При хронической интоксикации организма. Симптомы: постоянная слабость, повышенная утомляемость, а также неприятный запах изо рта. Из-за хронического воспаления миндалины становятся очагом инфекции, отравляющим организм.При увеличении миндалин, вызывающим нарушение дыхания, что чревато остановкой дыхания во сне и нарушением глотания, особенно у детей, а также при неэффективности консервативных методов лечения.— Как можно облегчить состояние больного, особенно боль в горле?— Нужно принимать местные анестетики и системные обезболивающие. Полоскания горла уменьшают воспаление и смывают патогены с поверхности миндалин. Можно использовать отвар ромашки, календулы или шалфея (обладают противовоспалительным эффектом), а также аптечные растворы антисептиков.Теплые напитки увлажняют слизистую горла и уменьшают раздражение — травяные чаи (ромашка, мята и липа). Следует пить теплое молоко с медом (если нет аллергии), морсы из клюквы или брусники (обладают антисептическим эффектом).Паровые ингаляции с отварами трав (ромашка и эвкалипт) или эфирными маслами позволяют увлажнить слизистую и снять боль. Следует использовать небулайзер с физраствором или антисептиками (по назначению врача). Сухой воздух усиливает раздражение горла, поэтому применение увлажнителя или размещение емкостей с водой в комнате поможет улучшить состояние.Нужно исключить грубую, горячую, острую или кислую пищу, чтобы не раздражать горло. Следует включить в рацион теплые супы, пюре и кисели, а также соблюдать постельных режим.

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