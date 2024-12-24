Специалисты объяснили, как безопасно снизить вес при ожирении

Борьба с лишним весом – вопрос, который беспокоит сегодня многих людей. При этом, для того чтобы похудеть, недостаточно просто сесть на диету. Важно соблюдать баланс между потребляемой и расходуемой энергией. О том, как не только похудеть до нужного веса, но и удерживать его, рассказали специалисты.В первую очередьважно совмещать диету с физическими упражнениями. Так, например, представители ВОЗ считают, что заниматься физической активностью следует не менее 150 минут в неделю при их средней интенсивности. При этом, отмечается, что 45 минут бега, 60 минут занятий теннисом и75 минут ходьбы способны сжечь примерно 500 калорий.Важно также правильно составить диету. В правильном рационе должно быть не менее 100г углеводов в день. Самым же лучшим способом похудеть является диета с дефицитом калорийности в 10-15%. Однако важно получить рекомендации по этому поводу у лечащего врача.

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