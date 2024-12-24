Специалисты объяснили, как безопасно снизить вес при ожирении
В первую очередьважно совмещать диету с физическими упражнениями. Так, например, представители ВОЗ считают, что заниматься физической активностью следует не менее 150 минут в неделю при их средней интенсивности. При этом, отмечается, что 45 минут бега, 60 минут занятий теннисом и75 минут ходьбы способны сжечь примерно 500 калорий.
Важно также правильно составить диету. В правильном рационе должно быть не менее 100г углеводов в день. Самым же лучшим способом похудеть является диета с дефицитом калорийности в 10-15%. Однако важно получить рекомендации по этому поводу у лечащего врача.
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