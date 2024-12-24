В российских пряниках нашли канцероген и пестициды
Без серьезных нарушений обошлись пряники Ozon fresh, «Каждый день», «Пшеницын», «Ясная Поляна», «Наслада», «Яшкино» и «Полет». Кроме того, во всех образцах не было выявлено плесени, дрожжей и кишечной палочки.
Все пряники признаны безопасными, но в «Русских пряниках» обнаружен канцероген (акриамид), а в продукции марки «Полет» — следы пестицида. Пряники компаний «Хлебный дом» и «Дом пряника» оказались непропеченными, а у марок «Дом пряника», «ВкусВилл» и «Славянский терем» не было ярко выраженного сладкого вкуса и аромата.
Также у ряда торговых марок были нарушены требования по поверхности и форме, возникли проблемы с маркировкой и указанием даты изготовления, состава и пищевой ценности.
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