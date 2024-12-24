Врач Дианова: избежать набора веса зимой помогает отказ от сладкого

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что набору лишних килограммов зимой способствуют некоторые пищевые привычки.Врач Дианова обратила внимание на такую проблему как лишний вес, возникающий в период зимних месяцев. Медик констатировала, что прибавка в весе зимой происходит из-за меняющегося пищевого поведения людей, которые тяготеют к более калорийной пище, разного рода «вкусняшкам». Такое усиление тяги к жирной и сладкой еде является реакцией организма на ужесточение погодных условий – холод и недостаток солнечного света. Вкусная и калорийная еда становится средством, помогающим ему справиться с возникающими дискомфортом и стрессом на фоне низких температур и постоянной темноты.Дианова заметила, что многие зимой начинают есть больше сладкого. Мозг человека чувствителен к сахару, при его получении нервной системой вырабатываются вещества, обеспечивающие хорошее настроение, умиротворение, расслабление. Люди часто не контролируют этот процесс, хотя употребляемые сласти являются одним из основных факторов зимнего набора веса. Если отказаться от сладкого зимой, можно сохранить фигуру.«Зимой все время хочется как-то взбодриться, поэтому россияне спасаются кофе и сладостями, из-за чего набирают вес», - сказала специалистДианова подчеркнула, что избежать набора веса зимой помогает только строгий контроль пищевых привычек и достаточная физическая активность. Специалист посоветовала включать в рацион больше такой пищи, которая не провоцирует резкого повышения уровня глюкозы в крови, – нежирных белковых продуктов, а также продуктов с клетчаткой и овощей, кисломолочные напитки – их прием нормализует аппетит, препятствует его резкому усилению, ведущему к перееданию.

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