ZPH: собаки переносят устойчивые к антибиотикам бактерии и другие патогены

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что домашние собаки служат недооцененным источником передачи зоонозных патогенов, включая устойчивую к лекарствам сальмонеллуПо словам специалистов, инфекция сальмонеллы у собак может быть клинической (проявляться признаками или симптомами) или бессимптомной.Для изучения устойчивых к противомикробным препаратам сальмонелл у собак исследователи использовали существующую инфраструктуру биологического надзора. Они идентифицировали все штаммы сальмонелл, выделенные от домашних собак в период с 2017 по 2023 год.Команда обнаружила 77 случаев передачи сальмонеллеза от питомцев человеку.Хотя наборы данных не содержали информации о тяжести инфекции или лечении, исследователи выяснили, что все идентифицированные штаммы обладали генами устойчивости к распространенным противомикробным препаратам.Исследователи напомнили о необходимости соблюдать базовые правила гигиены при общении с питомцами, поскольку даже самый здоровый щенок может переносить возбудители сальмонеллеза.

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