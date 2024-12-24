Эпсомская соль: выводит токсины, помогает при артрите, боли в мышцах и судорогах

Эпсомская соль, обладающая многочисленными полезными свойствами, подходит для добавления в ванную и в составе отшелушивающих средств. Полученный из натуральных минералов, ингредиент содержит содержит большую концентрацию магния, обладающего способностью снимать боль и напряжение в мышцах и ногах. Кроме того, эпсомская соль дарит заряд бодрости вашей коже.Эпсомская соль, обладающая многочисленными полезными свойствами, подходит для добавления в ванную и в составе отшелушивающих средств. Полученный из натуральных минералов, ингредиент содержит содержит большую концентрацию магния, обладающего способностью снимать боль и напряжение в мышцах и ногах. Кроме того, эпсомская соль дарит заряд бодрости вашей коже.Эпсомская соль: свойства и применениеЭпсомскую соль не стоит путать с обычной морской. Речь идет о сульфате магния. На протяжении веков он используется человеком благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Сульфат необходим для нормального функционирования организма, так как он способствует образованию белка, из которого состоят стенки пищеварительной системы, а также пищеварительных ферментов, таким образом помогая организму избавиться от токсинов.Открытый в 1618 году в маленьком английском городке Эпсом, сульфат магния мгновенно получил признание в качестве лекарства от кожных болезней, например, цинги, а так же от головной боли.Используемая долгое время как слабительное и выводящее токисны средство, эпсомская соль применяется сегодня для снятия напряжения в мышцах и во всем теле.Свойства сульфата магния:Выводит токсиныСпособствует расслаблениюПомогает заснутьДает необходимые орагнизму минералыОтшелушивающее средствоСоветы по использованию:- Помогает при артрите, боли в мышцах, судорогах, пояснично-крестцовом радикулите, бессоннице, приступах тревоги, проблемах с печенью, накоплению жидкости, ПМС, головных болях, гиперактивности, остеопорозе и камнях в почках.- Не используйте, если вы страдаете от почечной недостаточности при избыточном содержании магния в организме. Проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем использовать эпсомскую соль, если вы страдаете от экземы, псориаза и других кожных заболеваний.- Перед принятием ванны добавьте в неё 100-200 г (в зависимости от размера ванной) эпсомской соли для снятия напряжения.- Перед тем как парить ноги добавьте в таз 2 горсти эпсомской соли.- Для легкого пилинга полсе принятия водны процедур нанесите одну горсть соли на еще влажную кожу и массируйте до полного впитывания ингредиента.Применение:- Принятие ванны с эпсомской солью перед сном способствует хорошему очищению кожи и расслаблению всего тела. Сульфат магниия снимает умтсвенное и физическое напряжение, способствуя крепкому и спокойному сну.- Дарит коже необхидыме минералы: магний и серу.- Способствует выводу токсинов через кожу, так как английская соль вызывает усиленное потоотделение. Этот метод очень полезен для детоксикации организма, особенно при лечении от целлюлита или накопления жидкости.- Очищение кожи после принятия ванны. Она становится мягкой, поры - очищенными, прыщи и угри - менее заметными.- Эпсомская соль расширяет кровеносные сосуды, способствую лучшему кровообращению и снимая воспаление.- Сульфат магния помогает сохранить баланс нервной и мышечной систем. Обеспечивает профилактику стресса и сильной усталости. Способствует лучшей усваемости продуктов питания. Помогает при мигрени и для её профилактики.- Может использоваться в качестве легкого пилинга для тела.

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