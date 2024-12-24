Врач Сережина: активированный уголь бесполезен в борьбе с похмельем

Врач Вера Сережина рассказала, какие популярные способы борьбы с похмельем на самом деле обладают мифической пользой и не работают.Состояние, известное как похмелье или абстинентный синдром, возникает в результате злоупотребления алкоголем. При этом ощущается ряд неблагополучных симптомов, включая сильную слабость и разбитость, тошноту, головную боль, низкое давление и другие.Нередко можно услышать советы о том, как избежать похмелья, но врач Сережина заявила в разговоре с РИАМО: эффективность многих «антипохмельных» методов – не более чем миф. Такие способы справиться с абстинентным синдромом не имеют научных подтверждений и обоснований, подчеркнула медик.В частности, врач посоветовала не доверять утверждениям о том, что похмелье отлично снимается жирной едой.«То, что жирные продукты помогают быстро снять симптомы похмелья – распространенное заблуждение. На деле жирные блюда только увеличивают нагрузку на печень и поджелудочную железу», - сказала специалист.Еще один миф – это утверждение, что от тяжелого похмелья может помочь избавиться вновь выпитый человеком алкоголь. Сережина пояснила, что такой прием лишь ненадолго облегчает неприятные симптомы. Организм при этом подвергается повторной интоксикации, которая усугубляет его состояние отравления.Также в борьбе с похмельем небезопасно употреблять соленья или маринады. По словам эксперта, такие закуски действительно восполняют уровень электролитов, которые организм теряет из-за выпивки. Но при их употреблении можно съесть много соли и перегрузить почки, что крайне вредно в сочетании с дегидратацией, вызванной алкоголем.Активированный уголь тоже бесполезен в борьбе с похмельем, подчеркнула Сережина.«Отдельного внимания заслуживает мнение о пользе активированного угля после обильных застолий. Наутро он малоэффективен, поскольку токсины от алкоголя уже впитались в кровь. Кроме того, уголь может лишь дополнительно раздражать желудок, если принять его натощак».Также медик посоветовала не пить в состоянии похмелья кофе – он лишь усиливает обезвоживание, усугубляющее физический дискомфорт.Что лучше всего пить для быстрого окончания похмелья. По словам врача, эффективнее всего пить воду или напитки с минимальным содержанием сахара в виде несладкого морса или разбавленного лимонного сока, а также кисломолочные напитки.

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