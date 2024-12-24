Чем опасны помидоры: Ученые назвали три причины исключить продукт
"Помидоры могут навредить людям, страдающим подагрой. Недуг относится к типу артрита, вызванному высоким уровнем мочевой кислоты в крови", - отметили специалисты.
Они объяснили, что овощ содержат мало соединений, обычно связанных с выработкой мочевой кислоты, - пуринов.
Однако, как выяснили ученые, у некоторых людей употребление блюд с томатами все же может спровоцировать повышение уровня мочевой кислоты.
"Важно отслеживать симптомы после блюд с помидорами. С меньшим риском связано употребление кабачков или листовой зелени", - добавили специалисты.
Кроме того, томаты могут усиливать моторику желудочно-кишечного тракта, что чревато усугублением состояния человека в период обострения недугов ЖКТ.
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Добавил belyash в категорию Разное
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