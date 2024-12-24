Терапевт Шубина назвала овощ, способный заменить множество витаминов зимой

В зимний период люди часто сталкиваются с повышенной утомляемостью и раздражительностью. Полина Шубина, врач-терапевт из Цифровой клиники Страхового дома ВСК, уверяет, что в большинстве случаев дорогостоящие витаминные комплексы не являются необходимостью.Она подчеркивает, что такие симптомы, как слабость, бессонница, ломкость волос и сухость кожи, часто ошибочно связывают с авитаминозом — состоянием полного отсутствия витаминов в организме, которое сейчас практически не встречается. Вместо этого, как объясняет специалист, люди чаще сталкиваются с гиповитаминозом — снижением концентрации витаминов. Основные признаки этого состояния включают недостаточный вес, проблемы с пищевым поведением и заболевания желудочно-кишечного тракта.По мнению Шубиной, большинство поливитаминных комплексов оказывают скорее психологическое воздействие. Исключением является витамин D, недостаток которого может вызывать усталость и сонливость.Однако врач предупреждает: «Витамины не заменят правильного режима дня и сбалансированного питания. Их переизбыток так же вреден, как и недостаток».Специалист советует делать акцент на правильном питании, а не на добавках. Среди полезных продуктов для зимнего рациона она выделяет хурму, груши, айву, клюкву, киви, а также кабачки, баклажаны и болгарский перец. Каждый из них богат витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания здоровья.Особое внимание врач уделяет тыкве, называя ее зимним суперфудом.«Тыква содержит витамин С, фолиевую кислоту и витамины группы В. Благодаря антиоксидантам она помогает предотвращать ревматоидный артрит, гипертонию и другие болезни, а также поддерживает выработку коллагена и здоровье кожи», — отмечает терапевт.Дополнить рацион она рекомендует травяными чаями с облепихой, шиповником или листьями малины и смородины. Такие напитки восполняют дефицит калия и витамина С, укрепляя сердце и сосуды.

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