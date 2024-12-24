Типичная ошибка, из-за которой елка превращается в главный рассадник бактерий в доме

Игрушки, мишура, гирлянды, дождик — все эти украшения целый год хранятся в коробке, а потом сразу же оказываются на новогодней елке. Даже если вы протираете все убранство тряпкой, этого недостаточно. Елочные игрушки в пять раз грязнее сиденья унитаза, говорят ученые.Уже во вторую половину декабря во многих домах появляются новогодние елки. Кто-то предпочитает каждый год покупать живое дерево, другие же достают искусственную ель, которая хранится где-нибудь на балконе или в шкафу. Как только установка закончена, можно приступать к самой приятной части — украшению главного символа Нового года. В ход идут игрушки, мишура, банты, гирлянды, дождик, венки… И если вы просто доставали их из коробки, сдували пыль и сразу вешали на дерево, то это большая ошибка, говорят ученые.Эксперты из Великобритании провели исследование, в котором решили изучить, что же скрывают елочные игрушки. Для этого специалисты попросили пять семей поделиться своими традиционными украшениями. Все шары, гирлянды и прочие атрибуты праздника были доставлены из домов в лабораторию.Далее исследователи взяли мазки с образцов, всего их было 25 штук. «Состав» каждой игрушки тщательно изучили под микроскопом.Результаты оказались впечатляющими. Исследование показало, что более 68% декоративных элементов имели уровень загрязнения, превышающий 500 световых единиц. Анализ проводился с помощью биолюминесцентного анализатора АТФ (аденозинтрифосфата), что позволило получить такие точные измерения.Что это значит? Украшения буквально кишат бактериями, причем их там больше, чем на унитазе! Сравните сами: на пластиковом ободке уровень загрязнения составляет 220 световых единиц, а на елочной игрушке — 500 и больше.Теперь немного подробностей.Коробки для елок показали высокий уровень загрязнения — 845 единиц, в то время как сами елки имели показатель 780 единиц.Елочные шары и рождественские венки показали в среднем 610 и 430 единиц соответственно.Наименее загрязненными оказались гирлянды — 286 единиц.Ученые напоминают, что как минимум 80% всех инфекционных заболеваний можно заполучить, просто прикоснувшись к зараженному предмету. Чтобы защитить себя, детей и домашних животных, соблюдайте простое правило: мойте елочные игрушки с мылом.Если же украшение не переживет контакта с водой, то его можно обработать специальными салфетками или сбрызнуть антисептиком. Саму искусственную елку тоже желательно помыть — хотя бы протереть тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

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