Назван фрукт , снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40%
Участников разделили на две группы: одни регулярно употребляли яблоки и бананы, другие включали эти фрукты в рацион лишь изредка. На протяжении эксперимента фиксировались все случаи смертей среди испытуемых. Анализ данных показал, что у тех, кто ел три-четыре яблока в неделю, риск смерти от любых причин оказался на 39% ниже. Кроме того, бананы продемонстрировали не меньшую эффективность: их регулярное употребление снижало вероятность преждевременной смерти на 30%.
Учёные также подчеркнули, что даже одно яблоко через день может уменьшить вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Эти данные свидетельствуют о высокой концентрации в яблоках полезных веществ, таких как фитохимические соединения и антиоксиданты, которые помогают защищать организм от хронических заболеваний. Бананы, благодаря содержанию дофамина и катехинов, оказывают схожее воздействие, предотвращая окислительный стресс.
Следует отметить, что яблоки следует употреблять без косточек, поскольку в них содержится амигдалин, превращающийся в организме в синильную кислоту — ядовитое вещество.
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