Учёные из Китая провели исследование, которое проливает свет на значимость яблок и бананов для здоровья сердечно-сосудистой системы. В ходе эксперимента специалисты из больницы Янцзы изучили данные более 2000 человек среднего возраста с повышенным уровнем холестерина.Участников разделили на две группы: одни регулярно употребляли яблоки и бананы, другие включали эти фрукты в рацион лишь изредка. На протяжении эксперимента фиксировались все случаи смертей среди испытуемых. Анализ данных показал, что у тех, кто ел три-четыре яблока в неделю, риск смерти от любых причин оказался на 39% ниже. Кроме того, бананы продемонстрировали не меньшую эффективность: их регулярное употребление снижало вероятность преждевременной смерти на 30%.Учёные также подчеркнули, что даже одно яблоко через день может уменьшить вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Эти данные свидетельствуют о высокой концентрации в яблоках полезных веществ, таких как фитохимические соединения и антиоксиданты, которые помогают защищать организм от хронических заболеваний. Бананы, благодаря содержанию дофамина и катехинов, оказывают схожее воздействие, предотвращая окислительный стресс.Следует отметить, что яблоки следует употреблять без косточек, поскольку в них содержится амигдалин, превращающийся в организме в синильную кислоту — ядовитое вещество.

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