Кофе и бессонница: исследование выявило неожиданные факты

Большинство любителей кофе могут не осознавать, насколько сильно кофеин, особенно в больших дозах, влияет на их сон, даже если они принимают его задолго до отхода ко сну. Исследование, опубликованное в журнале Sleep, проанализировало влияние «типичных» и «высоких» доз кофеина на качество сна при его употреблении в разные периоды дня.В эксперименте приняли участие 23 мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, которые ежедневно потребляли кофеин в умеренных количествах (менее 300 мг). Исследователи изучили воздействие дозы кофеина в 100 мг и 400 мг при их приеме за 12, 8 и 4 часа до сна. Результаты показали, что доза в 400 мг может существенно нарушить сон, даже если кофеин был употреблен за 12 часов до планируемого сна. Напротив, потребление 100 мг за четыре часа до сна практически не оказывало значительного влияния.Авторы исследования обратили внимание на явное несоответствие между субъективной и объективной оценкой сна. Участники часто считали, что кофеин никак не сказывается на их ночном отдыхе, однако данные полисомнографии — специального устройства для мониторинга сна — демонстрировали обратное. Такие результаты подчеркивают, что потребители нередко не замечают влияние кофеина на их организм.Карисса Гардинер, научный сотрудник Австралийского католического университета и один из авторов исследования, отметила важность этой работы. По ее словам, около 80% населения регулярно потребляют кофеин, что может быть одной из причин высокого уровня нехватки сна. Исследование позволяет лучше понять, как доза и время приема кофеина влияют на качество сна, что поможет в разработке рекомендаций для минимизации его негативного влияния.Интересно, что в ходе исследования мужчины находились в домашних условиях, где проводилось тестирование. Участники употребляли кофеин в капсулах, а мониторинг сна дополнялся дневниками, которые в некоторых случаях не отражали реальных изменений в структуре сна. Женщины в исследовании не участвовали, чтобы избежать влияния гормональных факторов.

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