Тыква и хурма: врач Шубина назвала плоды, которые заменяют зимой БАДЫ

Нужные организму зимой витамины и микроэлементы дают сезонные овощи и фрукты. Что следует включить в рацион, рассказала врач-терапевт Полина Шубина.Повышенная утомляемость, раздражительность, сонливость, проблемы с кожей и волосами – эти негативные симптомы зимой могут говорить о том, что организм испытывает нехватку многих веществ, витаминов и микроэлементов. Для их восполнения нередко покупаются разные витаминные комплексы, БАДы, но врач Полина Шубина констатировала: в первую очередь нужно пересматривать свой рацион – зимой нужно стремиться к тому, чтобы включат в питание как можно больше сезонных овощей и фруктов.Медик обратила внимание, что прием аптечных витаминов не решает проблему нехватки питательных веществ в организме. К тому же в его случае резко возрастает риск их переизбытка, что совершенно не полезно.«Многие считают, что потребление витаминов или БАДов достаточно для хорошего самочувствия и можно не обращать внимания на режим дня, правильное питание. Но это не так. прием поливитаминных комплексов будет помогать в большинстве случаев, скорее, эффектом плацебо. Исключение составляет только прием витамина Д, так как его невозможно получить в необходимом количестве из пищи. Проявлениями его дефицита как раз и бывают слабость, утомляемость и сонливость», - приводит слова терапевта «Доктор Питер».Врач Шубина назвала сезонные плоды, которые заменяют зимой БАДЫ и витаминные комплексы, – это хурма, груши, айва, клюква, кабачки и баклажаны, киви, болгарский перец. Растительные продукты обеспечивают организм важнейшим для иммунитета витамином С и другими витаминами, а также содержат минеральные вещества и пищевые волокна, необходимые для поддержания баланса кишечной микробиоты, от состояния которой зависит общее здоровье и иммунный потенциал организма.Но настоящим зимним суперфудом врач считает тыкву.«Тыква богата витамином С, фолиевой кислотой, витаминами группы В. Благодаря антиоксидантам она помогает в профилактике повышения артериального давления, ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, поддерживает здоровье кожи», - объяснила свой выбор терапевт.Говоря о наиболее полезных зимой напитках, Шубина посоветовала употреблять чаи с облепихой, шиповником или листьями смородины и малины. Медик пояснила, что они не только насыщены витамином С, но и восполняют в организме концентрацию калия, полезного для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы.

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