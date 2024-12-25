Neurology: здоровье мозга зависит от 12 факторов

Специалисты Американской академии неврологии рассказали, что защитить мозг от преждевременного старения и различных заболеваний могут 12 факторов, связанных со здоровыми привычками и образом жизни.По словам ученых, для нормального функционирования мозга важны качественный сон (полностью избавляющий от усталости и с индивидуальной продолжительностью), сбалансированное питание, физические упражнения, отказ от алкоголя и сигарет, а также регулярное общение с близкими друзьями или семьей.Дополнительно исследователи советуют контролировать артериальное давление, соблюдать график приема выписанных лекарств и уделять внимание психологическому здоровью, чтобы не допустить повышения уровня тревоги или стресса. Также нужно предотвращать черепно-мозговые травмы — пристегиваться ремнями безопасности и использовать автокресла для детей. Кроме того, ученые отметили необходимость сверяться с календарем прививок и вовремя получать соответствующие вакцины.Для защиты здоровья мозга не менее важно учитывать индивидуальные генетические и метаболические факторы риска развития заболеваний, такие как избыток сахара или холестерина в крови. Также рекомендуется обращать внимание на социальные и структурные особенности образа жизни — риск когнитивных проблем снижает доступность жилья, транспорта, медицинской помощи, а также физической и эмоциональной безопасности.

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