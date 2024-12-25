Обнаружено, что йога влияет на старение клеток

Йогу связывают с множеством преимуществ для здоровья. Известно, что она снижает кровяное давление, уровень жира в организме, помогает при ожирении, депрессии, стрессе, беспокойстве.Исследования показывают, что йога потенциально может влиять на старение на клеточном уровне. В ходе одного исследования те, кто придерживался этой практики, имели увеличение активности фермента теломеразы на 43%, а люди, которые только расслаблялись, — на 4%. Теломераза — это ключевой фактор, который замедляет старение клеток.Некоторые очень опытные йоги могут настолько снизить скорость метаболизма, что их состояние становится похожим на то, в которое погружаются животные в спячке. Такая фаза покоя у животных, как было доказано, увеличивает продолжительность их жизни. Некоторые специалисты утверждают, что это может быть верно и для людей.Однако существуют ли непосредственные доказательства того, что йога продлевает жизнь? Одно исследование с участием 22 598 жителей США показало, что в среднем в течение 8,5 лет после проведения опроса риск смерти был почти на 2/3 ниже среди тех, кто практиковал йогу, по сравнению с теми, кто этого не делал. Но был один нюанс: йоги, как правило, были намного моложе среднестатистического участника. Когда же учёные учли возраст, разницы в продолжительности жизни между разными группами людей не было.

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