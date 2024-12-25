Время против талии: поздние ужины ухудшают толерантность к глюкозе

Поздние ужины могут негативно влиять на способность организма усваивать глюкозу, даже если человек контролирует массу тела и общее потребление калорий.В эксперименте приняли участие 26 человек с избыточным весом или ожирением, включая тех, кто придерживался диеты, использовал метформин для контроля преддиабета, либо страдал диабетом 2 типа. Участников разделили на две группы: ранние едоки (EE), которые потребляли менее 45% ежедневных калорий после 17:00, и поздние едоки (LE), чей рацион включал больше половины калорий в вечернее время.Исследователи выяснили, что поздние едоки употребляют больше углеводов и жиров после 17:00 (p = 0,038 и p = 0,039 соответственно). При этом уровни глюкозы натощак и инсулина у обеих групп были схожи, однако толерантность к глюкозе у LE оказалась значительно хуже. Даже после поправки на массу тела, жировую массу и состав рациона, концентрация глюкозы у LE в ходе теста на толерантность оставалась выше, особенно через 30 (p = 0,028) и 60 минут (p = 0,036) после приема пищи.Полученные данные подчеркивают, что время приема пищи имеет критическое значение для метаболизма глюкозы, независимо от общего рациона и калорийности. Ученые призывают задуматься о более ранних ужинах как о простом способе улучшить контроль над уровнем сахара в крови и снизить риски метаболических нарушений.

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