Ученые назвали лучшую замену мясу и молоку

Относительно питательности, цены, а также влияния на окружающую среду и здоровье хорошей альтернативной мясу и молоку может выступить горох. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета.По словам исследователей, нынешние объемы производства мяса и молочных продуктов заметно вредят экологии. Среди прочего на сектор животноводства приходится порядка 20 процентов от всех выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Многие предприятия реагируют на растущий спрос на «зеленый» аналог продуктов животного происхождения и, например, создают искусственное «мясо». В качестве замены молока также существуют разнообразные имитирующие его напитки из сои и миндаля.Комплексный анализ 24 альтернатив мясу показал, что именно горох, фасоль и прочие бобовые заметно превосходят по многим параметрам вегетарианские бургеры и растительное молоко. По мнению ученых, выбор бобовых вместо продуктов животного происхождения позволил бы сократить дисбаланс в питании в странах с высоким уровнем дохода, а смертность от связанных с ним заболеваний, — на одну десятую.Карнивор-диета — низкоуглеводный режим питания, благодаря которому можно избавиться от нескольких килограммов. Ее еще называют диетой хищников, поскольку на период ограничений в питании человеку предлагается употреблять только мясо, субпродукты, птицу, морепродукты, жирные молочные продукты и яйца. Что это за диета и есть ли от нее польза, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

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