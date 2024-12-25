Невролог Исаев: постоянный недосып может довести до гипертонии

Невролог Руслан Исаев заявил, что из-за недосыпа люди подвергаются риску сердечно-сосудистых заболеваний.Невролог Исаев высказался о том, что нехватка сна может оказаться неочевидной причиной проблем с сосудами и сердцем. Постоянный недосып доводит человека до гипертонии, подчеркнул эксперт.«Недосып может увеличить риск гипертонии на 61 процент», - сказал он.По словам врача, для предотвращения патологий в сердечно-сосудистой системе нужно спать ночью семь-восемь часов. Если человек постоянно недобирает эту норму, он серьезно рискует пострадать от воспаления, проблем с сосудами, а также от ожирения, диабета.Исаев добавил, что проблема недосыпа может обуславливаться не только нехваткой времени, но и нарушениями сна. Проблемам с засыпанием, частые пробуждения среди ночи, разбитость и усталость утром не дают организму почувствовать себя отдохнувшим, вызывают напряжение и стресс, который негативно отражается на состоянии сосудов и сердца.Медик подчеркнул, что для профилактики опасных последствий недосыпа важно соблюдать гигиену сна.Исаев посоветовал ложиться вечером в одно время и вставать утром тоже в одно время. Следует заботиться о том, чтобы спальное место было темным и тихим, перед сном его нужно тщательно проветривать. Помимо того, врач призвал отказаться от использования гаджетов с ярким экраном перед сном. Два-три часа до сна следует провести в расслабляющей спокойной обстановке, ограничив интенсивные физические и эмоциональные нагрузки/До этого врач Наталья Михайлова рассказывала RT, что для укрепления здоровья ложиться спать следует до наступления полуночи. При таком засыпании значительно активизируется выработка мелатонина – так называемого «гормона сна», который действует на организм как антиоксидант. Благодаря интенсивному выделению мелатонина улучшается функционирование головного мозга, повышается защищенность клеточных ДНК от повреждений, ведущих к опухолям, и к тому нормализуется работа щитовидной железы.

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