Антибиотики не помогут: бессимптомная болезнь, которой собака может заразить хозяина

Даже если животное выглядит здоровым, оно все равно может быть переносчиком опасных инфекционных заболеваний. Некоторые из них передаются человеку, и последствия могут быть опасны для жизни.Собаки каждый день ходят на улицу, что-то вынюхивают на земле, контактируют с другими животными. Им сложно пройти мимо мусора или экскрементов — запах животных не пугает, все совсем наоборот. Чтобы питомец не принес домой заразу и сам оставался в безопасности, хозяину необходимо соблюдать правила гигиены: тщательно мыть лапы после каждой прогулки, следить за шерстью и кожей, вовремя вакцинировать и глистогонить животное.Специалисты из Университета Пенсильвании в США провели исследование, после которого пришли к выводу: домашние собаки часто бывают переносчиками сальмонеллеза. Эксперты уверены, что медицинское сообщество недооценивает степень риска. Бактерия Salmonella может быть устойчива к антибиотикам — такие штаммы циркулируют среди животных, они представляют опасность как для питомцев, так и для их хозяев.Согласно статистике ВОЗ, именно Salmonella является одной из четырех основных причин диарейных болезней во всем мире.На сегодняшний день ученые выделяют более 2500 различных подтипов бактерии. Enteritidis Salmonella enterica и Typhimurium Salmonella enterica — два наиболее часто встречающихся серотипа. Они циркулируют по всему миру, могут поражать как домашних животных, так и человека.Симптомы сальмонеллеза появляются через 6-72 часа после поглощения Salmonella, болезнь длится от 2 до 7 дней. Чаще она протекает в легкой форме, вызывая диарею, тошноту, рвоту, лихорадку, головную боль.Однако у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом могут развиться серьезные патологии ЖКТ, которые представляют угрозу для жизни.Чтобы выяснить, как часто собаки болеют сальмонеллезом, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более тысячи собак из 17 штатов США. Эксперты изучили медицинские карты животных в период с мая 2017 года по март 2023-го.Оказалось, что 87 животных были заражены. После этого эксперты проанализировали статистику среди владельцев собак. Выяснилось, что аналогичную бактерию нашли у 77 человек! Получается, что только 10 животных не передали инфекцию своему хозяину.«Собаки едят сырое мясо, подбирают что-то с земли, а потом спят с нами в одной кровати, облизывая руки и лицо. Им мы позволяем это делать, а скоту и птицам — нет. Именно по этой причине человек заражается сальмонеллезом от собаки», — пояснили ученые.Исследователи предупреждают, что многие животные болеют бессимптомно. Поэтому так важно соблюдать правила гигиены:регулярно мыть руки, миски животного, полы в доме,менять постельное белье каждые 3-4 дня;мыть лапы питомцу со специальным средством после каждой прогулки, а также следить за его кожей, шерстью, зубами;строго соблюдать график вакцинации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки