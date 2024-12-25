Антибиотики не помогут: бессимптомная болезнь, которой собака может заразить хозяина
Собаки каждый день ходят на улицу, что-то вынюхивают на земле, контактируют с другими животными. Им сложно пройти мимо мусора или экскрементов — запах животных не пугает, все совсем наоборот. Чтобы питомец не принес домой заразу и сам оставался в безопасности, хозяину необходимо соблюдать правила гигиены: тщательно мыть лапы после каждой прогулки, следить за шерстью и кожей, вовремя вакцинировать и глистогонить животное.
Специалисты из Университета Пенсильвании в США провели исследование, после которого пришли к выводу: домашние собаки часто бывают переносчиками сальмонеллеза. Эксперты уверены, что медицинское сообщество недооценивает степень риска. Бактерия Salmonella может быть устойчива к антибиотикам — такие штаммы циркулируют среди животных, они представляют опасность как для питомцев, так и для их хозяев.
Согласно статистике ВОЗ, именно Salmonella является одной из четырех основных причин диарейных болезней во всем мире.
На сегодняшний день ученые выделяют более 2500 различных подтипов бактерии. Enteritidis Salmonella enterica и Typhimurium Salmonella enterica — два наиболее часто встречающихся серотипа. Они циркулируют по всему миру, могут поражать как домашних животных, так и человека.
Симптомы сальмонеллеза появляются через 6-72 часа после поглощения Salmonella, болезнь длится от 2 до 7 дней. Чаще она протекает в легкой форме, вызывая диарею, тошноту, рвоту, лихорадку, головную боль.
Однако у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом могут развиться серьезные патологии ЖКТ, которые представляют угрозу для жизни.
Чтобы выяснить, как часто собаки болеют сальмонеллезом, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более тысячи собак из 17 штатов США. Эксперты изучили медицинские карты животных в период с мая 2017 года по март 2023-го.
Оказалось, что 87 животных были заражены. После этого эксперты проанализировали статистику среди владельцев собак. Выяснилось, что аналогичную бактерию нашли у 77 человек! Получается, что только 10 животных не передали инфекцию своему хозяину.
«Собаки едят сырое мясо, подбирают что-то с земли, а потом спят с нами в одной кровати, облизывая руки и лицо. Им мы позволяем это делать, а скоту и птицам — нет. Именно по этой причине человек заражается сальмонеллезом от собаки», — пояснили ученые.
Исследователи предупреждают, что многие животные болеют бессимптомно. Поэтому так важно соблюдать правила гигиены:
регулярно мыть руки, миски животного, полы в доме,
менять постельное белье каждые 3-4 дня;
мыть лапы питомцу со специальным средством после каждой прогулки, а также следить за его кожей, шерстью, зубами;
строго соблюдать график вакцинации.
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