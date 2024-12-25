Доказано: качественный завтрак защищает от развития болезней сердца
В ходе новой работы эксперты отслеживали состояние здоровья 383 участников проекта PREDIMED-Plus (рандомизированного клинического исследования, в котором сравнивалось влияние на болезни сердца средиземноморской диеты в сочетании с физической активностью и только диетических рекомендаций). Проводилось исследование в течение трёх лет. Возраст всех участников составлял от 55 до 75 лет. Все они также страдали избыточным весом или ожирением.
Выяснилось, что люди, которые потребляли 20?30% ежедневных калорий утром, имели лучшие результаты по нескольким факторам риска развития болезней сердца. Вес их тела изменялся также более благоприятно по сравнению участниками, получающими больше или меньше калорий за завтраком. К концу исследования масса тела у них была на 2?3,5% ниже, а окружность талии на 2?4% меньше. Нормальное потребление калорий во время завтрака связано было также с более низким уровнем триглицеридов (снижение на 9?18%) и более высоким уровнем полезного холестерина (увеличение на 4?8,5%).
Участники, которые питались утром качественно, имели окружность талии на 1,5% меньше, уровень триглицеридов на 4% меньше и уровень «хорошего» холестерина на 3% выше. Высококачественный завтрак включает необходимое количество белка, жиров высокой ценности, клетчатки, калия и железа. При этом нужно избегать слишком большого количества добавленного сахара и насыщенных жиров.
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