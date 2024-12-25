Можно ли из-за перхоти вообще лишиться волос, рассказала трихолог Романова

Частицы перхоти вызывают не только эстетический дискомфорт, но еще зуд, раздражение и ограничение в прическах и активности. А можно ли из-за нее вообще лишиться волос?Есть мнение, что перхоть может привести к «себорейной алопеции» — облысению. Этот термин часто встречается на просторах Интернета. Существует ли такой диагноз в реальности? И как на самом деле связаны перхоть, себорея и потеря волос? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова, главный дерматолог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Перхоть VS себорея: в чем разницаПрежде всего нужно разобраться с тем, что такое перхоть и себорея. Перхоть — шелушение кожи головы. И это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, который сопровождает другие патологии — например, псориаз, атопический дерматит, экзему и многие другие.Себорея развивается из-за гиперчувствительности сальных желез, которая приводит к повышенному выделению кожного сала — себума. Само слово происходит от латинских корней «себос» (жир) и «рея» (истечение, выделение). Кстати, себорея характерна не только для кожи головы, она также может проявляться на лице, груди или спине.Чешуйки похожиУ людей с себореей кожа головы пачкается заметно быстрее и может покрываться чешуйками, которые некоторые ошибочно принимают за перхоть. На самом деле это естественным образом отшелушенные частички кожи. Просто при попадании в избыток кожного сала они склеиваются между собой и образуют более крупные и заметные чешуйки.Частым осложнением себореи является себорейный дерматит — одна из разновидностей воспаления кожи головы. Распознать это заболевание можно по зуду, шелушениям, корочкам и высыпаниям.Может ли перхоть или себорея привести к выпадению волос?Ни перхоть, ни себорея, ни даже себорейный дерматит сами по себе не способны стать причиной облысения. Популярный термин «себорейная алопеция» — это не более чем выдумка блогеров и маркетологов. Официально такого диагноза в медицине не существует. Есть два основных типа алопеции: рубцовая и нерубцовая. В первом случае потеря волос возникает из-за разрушения волосяных фолликулов и замещения их рубцовой тканью. Нерубцовую алопецию делят на три типа:андрогенная — связана с генетической предрасположенностью;телогеновая — развивается на фоне стрессов, выраженного дефицита питательных веществ, после перенесенных инфекций или длительного наркоза;гнездная — аутоиммунное состояние, при котором иммунная система атакует собственные волосяные фолликулы.Волосы выпадают на фоне болезнейНикакой «себорейной алопеции» в этом списке нет и никогда не было. Другое дело, что выпадение волос может развиваться на фоне заболеваний, для которых характерны перхоть и себорейный дерматит. Например, к ним относятся грибковые инфекции или аутоиммунные поражения. В этом случае трихологи работают с первопричиной проблемы, а «волосопад» проходит сам по себе, по мере ее решения.Вместе с тем есть ситуации, когда потеря волос может оказаться необратимой. Например, если перхоть вызвана плоским волосяным лишаем. Это аутоиммунное заболевание способно приводить к образованию рубцов на коже головы и рубцовой алопеции. Другой вариант — механические повреждения, когда человек постоянно расчесывает кожу до крови. Со временем такие ранки также могут покрываться рубцовой тканью и формировать очаги облысения.Неправильное лечение перхоти может усилить выпадение волосЕсли перхоть сама по себе не вызывает выпадение волос, то ошибки при избавлении от нее вполне могут усугубить ситуацию. Важно понимать, что причины шелушения могут быть самыми разными и каждая будет требовать своего подхода к лечению. Средства от грибка категорически не подойдут пациентам с псориазом, атопическим дерматитом или лишаем. Например, гормональные спреи, мази и кремы могут ухудшить течение грибковой инфекции. Иммунная система перестанет нормально работать на участках нанесения препарата, из-за чего грибок начнет размножаться еще быстрее. Аналогичный эффект даст применение гормонов при бактериальных инфекциях кожи головы.Не косметика, а врач!К сожалению, многие люди этого не понимают и бросаются скупать все подряд шампуни, сыворотки или масла с пометкой «против перхоти». В результате состояние кожи головы лишь ухудшается, а «волосопад» активизируется. Так что, если вас беспокоит перхоть или выпадение волос, лучше сразу обратиться к врачу-трихологу. Специалист проведет диагностику, определит истинную причину проблемы и подберет оптимальное лечение.

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