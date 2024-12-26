Врач рассказал об опасности употребления растительного масла с алкоголем

Терапевт Алексей Попов предупредил о возможных проблемах с желудочно-кишечным трактом при сочетании растительного масла и алкоголя. Он рассказал, что популярный способ предотвратить быстрое опьянение — употребление небольшого количества масла перед приемом спиртного — может быть опасным.Попов объяснил, что жирные продукты действительно замедляют всасывание этанола, однако людям с заболеваниями поджелудочной железы лучше отказаться от такого метода. По его словам, подобный подход способен спровоцировать серьезные осложнения, включая панкреатит и холецистит, и даже стать причиной госпитализации.Чтобы избежать негативных последствий и снизить степень опьянения, врач рекомендует соблюдать меру и пить небольшими глотками. Также он советует пить воду во время застолья, так как она помогает организму выводить токсины и поддерживать текучесть крови. Попов предостерег от употребления газированных напитков, которые, напротив, ускоряют всасывание алкоголя.Для подготовки организма к приему спиртного терапевт посоветовал плотно поесть заранее. Еда не только замедляет усвоение алкоголя, но и препятствует его попаданию в тонкий кишечник, где абсорбируется большая часть этанола.

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