Выявлена связь между употреблением оливкового масла и болезнью Паркинсона

Иранские исследователи из Тебризского университета медицинских наук провели работу, направленную на изучение связи между потреблением различных видов масел, включая оливковое масло и майонез, и развитием болезни Паркинсона.Болезнь Паркинсона представляет собой хроническое заболевание нервной системы, связанное с разрушением нейронов, вырабатывающих дофамин. Это приводит к таким симптомам, как тремор, скованность мышц, замедленные движения и нарушение равновесия. Пациенты также могут сталкиваться с депрессией, проблемами сна, запорами и когнитивными расстройствами.Для исследования были привлечены 120 пациентов с болезнью Паркинсона и 50 человек без признаков заболевания в возрасте от 40 до 80 лет. Участники заполнили подробную анкету из 147 вопросов, касающуюся частоты употребления продуктов, чтобы специалисты могли оценить долю различных масел в их рационе.Анализ результатов показал, что больные Паркинсоном чаще включали в рацион оливковое масло, майонез и негидрогенизированные растительные масла, но реже использовали гидрогенизированные масла. При этом у пациентов с более выраженными симптомами чаще фиксировалось высокое потребление животных жиров и сливочного масла. В то же время не было выявлено существенной связи между потреблением масел и тяжестью заболевания.

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