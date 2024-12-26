Биоритмы вашей кожи

О периодах активности нашего самого большого, и одного из самых важных органов – кожи.Биоритмы кожиНаш организм представляет собой чудо природы, сравнимое, разве что с одним из лучших творений Бога – Землей. Мало того, что наш организм работает автоматически, порой он работает, невзирая на помехи, которые мы ему создаем.А когда мы живем в ладу со своим организмом, его отдача становится в разы сильнее. Так или иначе, мы являемся менеджерами для своего организма.И наш организм отчасти подобен организации, например, производству. Подчиненные могут, конечно, работать с плохим менеджером – как правило, это плохие организации, но, все же они работают… В некоторых организациях люди работают лучше, когда менеджер не вмешивается в их работу.А есть и такие организации, где работникам действительно повезло с менеджером. Он грамотен и тактичен, знает потребности своих подчиненных, где нужно – поправляет и советует, где нужно – предоставляет свободу, иногда журит, но чаще хвалит и поддерживает… Именно эти организации достигают выдающихся успехов.Сегодня, наверно, почти все знают о меридианах и о периодах активности наших органов. Об этом пишут, об этом говорят. Что же касается нашего самого большого, и одного из самых важных органов – кожи – информацию о его работе порой бывает найти непросто.Итак, «менеджмент» кожиНОЧЬ.Кожа регенерирует ночью, именно ночью происходит процесс деления клеток. Чтобы не мешать, а еще лучше – помочь обновлению клеток кожи, нужно с вечер подготовить ее к “спячке”: очистить, чтобы не создавать препятствий для ее “дыхания” – не забивать поры и потовые железы дешевыми кремами (все-таки, лицо у нас одно, оно капризно и обидчиво, и ему бывает трудно смириться с нашими ошибками). Если вы чувствуете, что без крема совсем не можете обойтись, его нужно наносить хотя бы за час до сна, и через полчаса после нанесения проверить, все ли впиталось. Все, что осталось, нужно стереть салфеткой.6-7 часов утраЭто время пробуждения кожи (независимо от того, спим в это время мы сами, или нет). Если вы уже проснулись, за кожей можно поухаживать - она будет благодарна.Холодный или контрастный душ. Холодный душ полезен для всех типов кожи, кроме чувствительной. Контрастный же полезен для любого типа кожи, даже для чувствительной (самой проблемной кожи).Тонизирование кожи.Подготовка кожи к защите (собственно, к защите она готовится сама: в это время начинают сужаться поры).Увлажнение (нанесение увлажняющего крема).Крем нужно наносить в холодное время года минимум за 40 минут до выхода на улицу, потому что любой крем, а особенно увлажняющий, содержит влагу, и когда он сохнет, поры сужаются. Если нанести крем за более короткий срок до выхода на холодную улицу, кожа попросту скукоживается.Сначала этого не видно, а потом уже становится поздно исправлять ошибки своего “менеджмента”. Для зимнего периода лучше использовать защитный крем в зимнее время (сейчас такие кремы выпускают многие фирмы). Лучше, чтобы на креме была надпись: SPF или SP-фактор.Утром коже не нужны маски, скрабы, пилинги и другие косметические процедуры. Конечно, и от утренних масок будет эффект, но не такой, какой может быть, когда они делаются своевременно. К косметологу лучше записываться с 15 до 17 часов.Если кожа аллергенная, то с утра лучше не экспериментировать с новыми кремами и процедурами – новый крем, нанесенный на “утреннюю” кожу вызывает аллергию чаще, чем на кожу, “приученную” к новому препарату днем.12 часовВремя “припудрить носик”. В это время нужно дополнительно очистить жирную кожу, используя тоник, влажную салфетку и т.д. Также любую кожу полезно освежить термальной водой.13-15 часовК этому времени кожа уже устает. Если есть возможность, нужно расслабиться, провести сеанс послеобеденной релаксации, или, хотя бы, не спеша пройтись по свежему воздуху.15-17 часовКожа наконец окончательно разгулялась и теперь готова работать. Это лучшее время для визита к косметологу, масок, скрабов, пилингов.17-20 часовКожа готова к подвигам – к гимнастике и прочим улучшениям.20-22 часаКожа начинает готовиться ко сну и хочет очиститься. В это время полезны очистительные процедуры: сауна, баня, очистительные маски, питание, увлажнение. Кстати, маски лучше делать через день.После 22 часов лучше уже не есть (для “худельщиц” – после 18), потому что кишечник ночью отдыхает, процесс пищеварения останавливается, пища не расщепляется. Из-за бездействия кишечника идет процесс гниения той пищи, которая попала в желудок после 22 часов, а токсины поступают в кровь. В результате на лице могут оказаться ненужные прыщи и воспаления.Создавая “рабочие” условия своей коже, мы продлеваем радость своему зеркалу, а значит, и самим себе.

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