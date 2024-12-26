Можно ли делать МРТ с брекетами и коронками и какой металл вызовет ожоги
Пациент заранее должен сообщить врачу обо всех металлосодержащих предметах в своём теле. Это могут быть кардиостимуляторы, ушные импланты или брекеты.
«Наличие металлических протезов, шунтов и иных элементов является абсолютным противопоказанием для выполнения процедуры в аппарате МРТ закрытого типа», — обратил внимание Хромов.
И тому есть ряд причин:
Часть металлов способна искажать результаты исследований, особенно если конструкция расположена рядом с зоной исследования,
Металлические элементы на поверхности тела могут сильно нагреваться, вызывать ожоги,
Конструкции с металлом в составе могут смещаться под действием электромагнитного поля.
Однако большинство материалов, использующихся в современной стоматологии, разрабатывается с учётом совместимости с магнитно-резонансным томографом.
Совместимые с МРТ металлы: цирконий, из которого изготавливают зубные коронки, сплавы серебра, цинка, меди, титана, золота и никеля.
Несовместимые с МРТ металлы: нержавеющая сталь, сплавы, содержащие в большом количестве хром и кобальт.
«Если говорить про аппарат открытого типа, то в ряде случаев противопоказания к процедуре определяются индивидуально», — отметил рентгенолог.
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